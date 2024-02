Risultati, classifiche e le sfide di oggi

Portuali e Sant’Orso ottengono bottino pieno, raggiungendo in seconda posizione il Moie Vallesina, che non va oltre il pareggio interno contro il Vismara. Oggi in campo la capolista Fabriano Cerreto a Chiaravalle. Promozione, settima giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Biagio Nazzaro-Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara-Marina, Pergolese-Fermignanese, Valfoglia-Mondolfo Marotta. Classifica: Fabriano Cerreto 41; Moie Vallesina, Portuali e Sant’Orso 40; Biagio Nazzaro e Fermignanese 32; Marina 31; Valfoglia 29; Pergolese 28; Barbara Monserra 27; Villa S. Martino 25; Gabicce Gradara 23; Osimo Stazione 20; Castelfrettese e Mondolfo Marotta 17; Vismara 16. Ecco il prossimo turno: Atletico MondolfoMarotta-Biagio Nazzaro, Barbara Monserra-Valfoglia, Fabriano Cerreto-Moie vallesina, Fermignanese-Gabicce Gradara, Marina-Osimo Stazione, Portuali-Sant’Orso, Villa San Martino-Pergolese, Vismara-Castelfrettese.