"Risultato storico per il capoluogo"

Bocche cucite fino ala tardo pomeriggio di ieri. Tutti, nessuno escluso, hanno preferito attendere l’ufficializzazione del risultato che ha premiato il primo candidato anconetano in Europa, Carlo Ciccioli. Compreso il coordinatore provinciale e cittadino di Ancona di Fratelli d’Italia, Marco Ausili, che, molto più rilassato, ha poi commentato l’esito generale del voto venti ore dopo la chiusura delle urne: "Un risultato straordinario per Fratelli d’Italia, per Giorgia Meloni e per il nostro Carlo Ciccioli che, in qualità di Parlamentare Europeo, rappresenterà per noi un ulteriore importante supporto alla prosecuzione di quei progetti a cui stiamo lavorando in Regione con il Governo del Presidente Francesco Acquaroli. Sviluppo infrastrutturale, riforma sanitaria, investimenti su turismo, borghi e centri storici, sostegno a famiglie e imprese – sono le parole di Ausili – Ancora più forti, grazie ai tanti voti che sostengono Fratelli d’Italia anche sulla nostra provincia, che con un 30,88% raddoppiano quelli delle Regionali 2020, e sulla città di Ancona, dove tocchiamo uno storico 27,4%. Da questo territorio un appello forte, a cui vogliamo tenere fede, a sostenere i valori di riferimento della nostra area politica, a proseguire nel lungo percorso che ci ha portati fino a questo punto e a rinnovare l’impegno amministrativo, sempre con i piedi per terra e con tanta voglia di fare bene e di essere utili per questa comunità. Il risultato del Partito Democratico? Noi guardiamo solo in casa nostra, al nostro percorso e alle core da fare".

p.cu.