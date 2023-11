Ritardi e negligenza. Sindaci e tecnici indagati dalla Procura. Ci furono tredici morti

Una notte da lupi quel 15 settembre di un anno fa. Rovesciava un mondo d’acqua tra le province di Ancona e Pesaro. Un canale tv trasmetteva la partita della Roma in Europa League. Andrea Tisba, 25 anni, era incollato allo schermo. Il calcio era la sua grande passione. Si è reso conto che fuori ne buttava giù a catinelle. Ha temuto per la sua machina in garage. Il padre gli è corso dietro. E’ morto intrappolato in un muro d’acqua. Come altre 12 persone. Come Mattia Luconi, che aveva appena 8 anni. Vittime di un’alluvione disastrosa, di una tragedia a cui dopo un anno, si fa ancora fatica a dare una risposta.

La vita va avanti. Deve. E va di pari passo con gli atti della magistratura. La Procura dell’Aquila, che ha istruito l’inchiesta per il coinvolgimento nell’alluvione di un magistrato in servizio al tribunale di Ancona, ha indagato 14 persone: sono tutti accusati di cooperazione in omicidio colposo plurimo. Le contestazioni riguardano condotte colpose commissive e omissive che avrebbero causato la morte delle 13 persone per "negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme".

Un allarme non lanciato o lanciato troppo tardi. Tra gli indagati ci sono i sindaci di Arcevia, Dario Perticaroli, di Barbara, Riccardo Pasqualini, di Castellone di Suasa, Carlo Manfredi, di Ostra, Federica Fanesi, di Trecastelli, Marco Sebastianelli, di Serra De’ Conti, Letizia Perticaroli. Dovranno dare spiegazioni su cosa è realmente accaduto quella notte anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco Pierpaolo Patrizietti, di recente premiato dal premier Giorgia Meloni proprio per la dedizione e la professionalità dimostrate durante i tragici eventi scaturiti dall’alluvione; Maurizio Ferretti, direttore del centro funzionale della Regione Marche e direttore della centrale unica di risposta di Ancona (numero di emergenza 112); Mauro Bedini, ispettore antincendio e funzionario di servizio di guardia presso la sala operativa dei vigili del fuoco la sera del 15 settembre di un anno fa; Roberto Cecchini, operatore della sala operativa unificata permanente (Soup) che rimase in servizio fino alle 22 di quel giorno; Pierpaolo Tiberi, funzionario reperibile Soup della Regione Marche; Stefano Stefoni, dirigente responsabile della Protezione civile e sicurezza del territorio regionale; David Piccinini, dirigente responsabile della Protezione civile e sicurezza della Regione Marche; Paolo Sandroni, funzionario responsabile della posizione organizzativa del centro funzionale multirischio Marche dal 2017. Sostanzialmente nei confronti dei sindaci la Procura de L’Aquila ipotizza lacune nella tempestività delle informazioni ai cittadini su ciò che stava avvenendo in quel frangente, mancanza di comunicazioni immediate alla Prefettura e al presidente della Giunta Regionale, carenze nella predisposizione dei piani anti alluvione e di evacuazione in caso di emergenza.

I tecnici, invece secondo l’ipotesi accusatoria non avrebbero garantito il necessario flusso di intformazioni, impedendo di fatto un intervento efficace per tentare di arginare la violenza delle acque. L’informazione di garanzia, a tutela delle parti è solo il primo atto dell’indagine. Che ora sposta le sue attenzioni ad Ancona dove nei prossimi giorni si terranno i primi interrogatori degli indagati.