Ritardi per il cda di Senigallia Servizi, dal Pd la rinuncia

I gruppi consiliari di opposizione all’attacco del primo cittadino di Senigallia, Massimo Olivetti. Sul banco degli imputati il rinvio della nomina del nuovo consiglio di amministrazione di Senigallia Servizi. "Lo scorso ottobre, dopo aver individuato forti criticità nella nomina del precedente CdA, il sindaco Olivetti ha posticipato la scelta del nuovo. Da allora sono trascorsi dieci mesi, nei quali l’amministrazione ha preferito assumere ulteriore personale, compiere scelte e nominare un nuovo direttore generale", scrive il Pd di Senigallia. "Questa grave confusione si è concretizzata nella pubblicazione dell’avviso per la nomina dei nuovi componenti del CdA: diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 8 agosto, con scadenza fissata il 20 agosto, e senza nemmeno essere pubblicato sul sito di Senigallia Servizi. All’opposizione spetta un consigliere all’interno del CdA, ma i dieci mesi persi hanno di fatto ridotto l’attività del nuovo organo: per questo abbiamo deciso di nno farne parte". La risposta del sindaco Olivetti non si è fatta attendere: "Abbiamo ribadito che il CdA di Senigallia Servizi sarebbe stato nominato dopo la nomina del nuovo direttore, avvenuta il 6 agosto".