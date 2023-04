Ritiro dei prodotti contro le zanzare

Distribuzione di prodotto antilarvale contro la proliferazione delle zanzare. I cittadini che vivono nelle aree del centro abitato colpite all’evento alluvionale dello scorso 15 settembre, potranno ritirare gratuitamente un prodotto, per contenere maggiormente la proliferazione delle zanzare. Il prodotto potrà essere ritirato da lunedì a venerdì 21 aprile presso gli uffici comunali dell’Urp di piazza Manni, fino ad esaurimento scorte, dal luned al venerdì dalle 9 alle 12 e dal martedì al giovedì dalle 16 alle 18. Si tratta di un antilarvale "Aquatain drops" pronto uso in capsule da utilizzare in aree esterne e private. La capsula va inserita all’interno di una raccolta d’acqua stagnante come pozzetti, tombini, canali di scolo; a contatto con l’acqua la capsula si degrada ed il liquido contenuto nella capsula crea una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua che impedisce alla larva di zanzara di respirare e quindi di diventare insetto adulto. Il prodotto è totalmente biodegradabile, atossico e sicuro per l’ambiente, essendo realizzato con un derivato della cellulosa. Il prodotto agisce per azione fisico-meccanica ed ha una persistenza ed un’efficacia di almeno quattro settimane, trascorse le quali va nuovamente erogato.