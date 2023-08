Ritorna l’afa, Ancona passa dal giallo all’arancione

Dopo una decina di giorni di temperature piacevoli e più basse della media, tornano i primi 2 bollini gialli che indicano una situazione di pre allerta per il rischio di ondate di calore per le città di Perugia e Firenze. Ma la giornata di domenica vedrà i bollini gialli salire a 9 e tornare i primi 4 di colore arancione a Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Lo indica il bollettino del ministro della Salute che monitora quotidianamente il rischio di ondate di calore. Domani, sabato 12 agosto, i bollini gialli saranno in 7 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Roma e Torino. Nella giornata di domenica 13 saliranno a 9, ovvero Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Milano, Roma, Torino, Trieste e Verona. Sempre domenica, passeranno dal giallo all’arancione nelle città di Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. Sono 4 i livelli di rischio utilizzati dal bollettino del ministero della Salute per informare i cittadini sulle ondate di calore previste: il bollino verde indica condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute; quello giallo di pre-allerta indica che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore; quello arancione indica temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili, come anziani e bambini. Infine il bollino rosso indica un’ondata di calore, con condizioni che comportano elevato rischio per tutta la popolazione.