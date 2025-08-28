Ritorno a scuola, valzer delle classi

A due settimane dalla partenza dell’anno scolastico 2025/26, la provincia ha provveduto a riorganizzare le classi che l’anno scorso erano state trasferite dopo che, a 48 ore dal suono della prima campanella, un’ala del Corinaldesi era stata dichiarata inagibile.

Nessuna sede fissa, gli studenti dovranno attendere il trasferimento del Ciof e la sistemazione dei locali che, dopo trent’anni, torneranno a essere una scuola.

Si tratta degli stessi che fino a metà degli anni ’90 avevano ospitato una parte degli studenti dell’Istituto Corinaldesi.

Gli studenti del Medi saranno trasferiti all’istituto Panzini, mentre gli alunni del Corinaldesi utilizzeranno i moduli installati a poca distanza dal campo sportivo di via di Vittorio.

Una soluzione che andrà avanti almeno fino a gennaio: l’auspicio è che ad anno scolastico iniziato, gli studenti potranno essere trasferiti nella sede di via Rossini.

In attesa della costruzione della nuova ala della scuola Puccini, dichiarata inagibile nel 2020, il contratto di locazione tra l’amministrazione comunale e il Seminario vescovile di Senigallia per i locali siti in via Cellini da adibire ad uso della scuola primaria Puccini e della segreteria dell’Istituto comprensivo Mario Giacomelli, si è rinnovato per altri sei mesi.

La spesa complessiva prevista è di 36 mila euro.

Bisognerà attendere ancora anche per la scuola dell’infanzia di Cesanella, dove i lavori hanno subito un ritardo a causa del ritrovamento nel sottosuolo di una enorme quantità di amianto, per il cui smaltimento e bonifica dell’area si sono resi necessari mesi di intervento ed una spesa non prevista di circa tre milioni e 200 mila euro.

A entrare in una scuola tutta nuova saranno gli studenti della scuola media Marchetti: "Si tratta di un’opera molto importante per tutta la comunità e l’inaugurazione sarà condivisa con il personale scolastico, gli studenti, le famiglie e la città tutta – annuncia il sindaco Massimo Olivetti – scuola media, palestra e scuola dell’infanzia daranno vita a un polo scolastico fondamentale, e che sarà il primo tassello di un più ampio progetto di riqualificazione anche del vicino centro sportivo".

L’ingresso nella nuova scuola era stato annunciato dalla dirigente Paola Filipponi già a fine anno scolastico: gli studenti delle terze si erano infatti scattati una foto dopo gli esami.

E’ stato l’ultimo scatto nella scuola, la quale tuttavia almeno inizialmente resterà attiva sotto il profilo sportivo: la palestra sarà infatti utilizzata in orario pomeridiano dalle società sportive.

Silvia Santarelli