Ritorno al futuro, parla il presidente: "Ecco una nuova fabbrica Ariston. Qui fu prodotta la prima bilancia"

Ariston group ha saputo mantenere l’Italia al centro del proprio sviluppo, dimostrando come la crescita internazionale possa contribuire al benessere del territorio, senza fratture. Basti pensare che oggi l’Italia rappresenta poco più del 10% del nostro fatturato globale ma vi produciamo quasi il 40% dei nostri volumi industriali". Parola di Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group ieri presentando la nuova fabbrica di Albacina per la produzione di scaldacqua elettrici di ultima generazione. Lo stabilimento, che si trova nella stessa frazione dove nel 1930 il fondatore Aristide Merloni, nonno di Paolo, produsse la prima bilancia ha ospitato una pioggia di autorità e centinaia di dipendenti pronto ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il sito acquistato dagli americani di Whirpool e poi chiuso è stato ripreso per volontà del compianto Francesco Merloni e ora sarà "la fabbrica più moderna d’Europa anche grazie all’intelligenza artificiale" ha spiegato Paolo. Con una superficie coperta di 30mila metri quadrati, "integrerà le tecnologie produttive più avanzate". Sarà dotato di un "ecosistema digitale intelligente". Con il raggiungimento della piena operatività "prevista per fine 2026, il nuovo sito si sostituirà a quello di Genga". L’investimento, come rivelato ieri, si inserisce in un piano pluriennale (2022-2028) da 500 milioni di euro avviato dal gruppo in Italia e per una fetta importante nella provincia di Ancona, con l’obiettivo di "rafforzare la ricerca e sviluppo nelle tecnologie chiave e, al tempo stesso" dotarsi di un’impronta industriale adeguata a sostenere la crescita di lungo periodo.

Su ricerca e sviluppo Ariston group ha potenziato i centri di Albacina appunto e Agrate Brianza (MB), dedicati alle soluzioni rinnovabili, e ha concentrato, rispettivamente a Fabriano e ad Osimo, la guida dell’innovazione nelle soluzioni per l’acqua calda e nei sistemi di riscaldamento convenzionale. Sul piano produttivo il gruppo ha realizzato interventi di ammodernamento dei siti storici, anche riportando in Italia produzioni ad alto valore aggiunto. In particolare: ad Albacina è stato consolidato un polo d’eccellenza per le pompe di calore mainstream per il riscaldamento degli ambienti, un tempo prodotte solo nello stabilimento cinese del gruppo. A Cerreto d’Esi è stata avviata una nuova, moderna linea per scaldacqua di fascia alta, anch’essi prima realizzati in Cina. Inoltre ad Arcevia è stata inaugurata la prima fabbrica di elettronica del gruppo. Infine, a Osimo, stabilimento che ha recentemente ottenuto la medaglia Silver del World Class Manufacturing, è stata concentrata la produzione di caldaie domestiche e commerciali per i mercati europei.

Sara Ferreri