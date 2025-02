Ritorno alla vittoria, anche in 10: Sora ko

2

: Munari, Morganti, Fossi, Gambini, Imbriola, Vecchio, Caprari (10’ st Costanzi), Baldini, Braconi (21’ st Madonna), Cotugno (15’ st Miotto), Nanapere (43’ st Ausili). Panchina: Osama, Garbattini, Carano, Romagnoli, Prebibaj. All. Giuliodori.

SORA: Simoncelli, Ippoliti, De Luca (34’ st Orsi), Salviato, Gemini, Fili, Rao (21’ st Seck), Marchetti C. (18’ pt Bouabre), Gomez, Di Prisco (6’ st P+agni), Fagotti (13’ st Pacchioni). Panchina: Boscolo, Orsi, Tortora, Ferrara, Mellini. All. Schettino

Arbitro: Moro di Novi Ligure

Reti: 5’ pt Baldini, 20’ pt Nanapere

Note: espulsi 9’ st Morganti per doppia ammonizione, 42’ st Osama dalla panchina. Ammoniti Imbriola, Braconi, Miotto, Ippoliti, Gemini, Gomez.

Due gol nel primo tempo e ritorno alla vittoria per il Castelfidardo. Nonostante il doppio vantaggio è stato un match tirato fino alla fine complice anche l’inferiorità numerica per l’espulsione nelle prime fasi del secondo tempo di Morganti. Biancoverdi che si affidano in avanti con il tandem Nanapere-Braconi, a supporto Caprari. Risponde la squadra di Schettino con Gomez prima punta, viste le assenze di Bauco e Stampete infortunati, mentre Pacchioni parte dalla panchina poiché alle prese con l’influenza. Alla prima vera occasione il Castelfidardo passa: traversone al 5’ di Cotugno dalla destra, Simoncelli non trattiene un campanile innocuo, Baldini di sinistro da posizione defilata insacca per l’1-0. Risponde subito il Sora su calcio d’angolo di Di Prisco con il colpo di testa di Salviato troppo centrale per impensierire un comunque attento Munari. Al 20’ ecco il raddoppio del Castelfidardo, con Baldini che pennella per Nanapere un assist al bacio e l’attaccante biancoverde lo sfrutta con tiro al volo a incrociare che vale il 2-0.

La partita si gioca molto a centrocampo, con il Sora che prova a dimezzare lo svantaggio. Non mancano i cartellini gialli. I laziali ci provano da fuori al 41’ con Di Prisco e al 43’ con Salviato, entrambe le conclusioni alte. La ripresa si apre nel segno del Castelfidardo con Baldini grande protagonista stavolta servendo Braconi che calcia alto. Al 9’ il Castelfidardo rimane in dieci con Morganti che ostacola il portiere, secondo giallo e squadra in inferiorità numerica per gran parte della ripresa. Il Sora ci prova con Bouabre, il migliore degli ospiti, ma Munari c’è. Poi al 25’ Seck con un tiro a giro colpisce la traversa.