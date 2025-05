Ritrama, elezioni Rsu. Affermazione della Cgil

Si sono concluse ieri le elezioni Rsu-Rls alla Ritrama spa di Sassoferrato, una delle realtà più importanti e conosciute dell’area fabrianese, del settore cartotecnico con circa 204 dipendenti diretti e circa 40 lavoratori interinali. La Slc Cgil ha ottenuto e un risultato significativo, confermando i due seggi su quattro delle elezioni precedenti e conquistando anche il ruolo di rappresentante sindacale sicurezza (rls appunto) diventando con 83 voti su 178 (46,2 per cento) il primo sindacato dell’azienda. "L’importante percentuale di preferenze ottenuta testimonia la fiducia riposta dai dipendenti nella Cgil e nell’impegno profuso quotidianamente per la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori – affermano i sindacalisti Paolo Padalino e Carlo Cimmino -. La riconferma dei due delegati Cgil rsu è un chiaro segnale di apprezzamento per l’attività sindacale svolta finora e un incoraggiamento a proseguire con determinazione. Siamo soddisfatti di questo risultato, che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare ancora meglio. Essere il primo sindacato in azienda con quasi la metà dei voti è una grande responsabilità che intendiamo onorare con il massimo impegno, continuando a lavorare per il benessere e la sicurezza di tutti i lavoratori di Sassoferrato".