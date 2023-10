Ritrovata bici Nonno Josè a Jesi: ladro ripreso dalle telecamere

La bicicletta di Nonno Jose’ (1916~2018) è tornata ai proprietari grazie alle telecamere che avevano ripreso il ragazzo fuggire in sella e all’attività investigativa del commissariato jesino che ha analizzato i video delle telecamere installate in centro e anche con il cervellone posizionato al comando della polizia locale. L’autore del furto è stato riconosciuto e a quelò punto raggiunto dai poliziotti che lo hanno convinto a restituirla.

"La bici – aveva spiegato Davide Zannotti il titolare dell’Hemingway cafè che si trova sulla stessa piazza delle Monnighette – ha un grande valore affettivo per la nostra famiglia. L’ho ereditata da mio nonno Josè e mio figlio Antonio (titolare della trattoria di fronte, ndr) la usava per girare in centro storico. Abbiamo sporto denuncia al commissariato e c’è anche la registrazione delle telecamere che hanno ripreso chi ha commesso il furto".

"Voglio ringraziare la polizia – aggiunge adesso Davide Zannotti - per l’intervento che ha portato al lieto fine di questa spiacevole, ma non nuova vicenda".

sa. fe.