Riunita la famiglia di Gaza. Nonno Issam abbraccia tutti

Missione compiuta: la famiglia di Gaza ha potuto riunirsi ieri sera dopo un anno e dopo gli ultimi, drammatici giorni. Le due figlie e sei nipoti di Issam Abdelmalek, palestinese arrivato ad Ancona nel febbraio del 2024 con la moglie e quattro figli, sono arrivati nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Fiumicino decollato in mattinata da Amman, la capitale della Giordania dove le 8 persone si erano rifugiate dopo essere uscite dalla Striscia di Gaza a inizio settimana.

Ad attenderle, oltre ai familiari, alcuni membri dell’Ambasciata dei Diritti Marche, l’organizzazione che, assieme alla Caritas Senigallia e all’unità di strada RiBò di Falconara, si è spesa tantissimo per organizzare il complicatissimo viaggio. In serata, dopo un viaggio in pulmino, le due donne e i sei figli sono arrivati nelle Marche dove da quattordici mesi vivono gli altri membri della famiglia.

Nello specifico gli Abdelmalek sono ospiti della Caritas Senigallia appunto in un alloggio a Ripe (Trecastelli) gestito da un progetto di accoglienza Sai. Un abbraccio cercato e voluto dopo gli ultimi giorni vissuti in apnea da tutti. Con la ripresa dei bombardamenti e delle azioni militari da parte delle forze israeliane, la situazione dentro la Striscia è ridotta al collasso. Oltre alle bombe anche la crisi umanitaria, tra scarsità di cibo e la necessità di cure.

Quando è stato possibile trovare uno spiraglio per far uscire dalla Striscia le 8 persone, dall’Italia è partita una corsa contro il tempo. L’Ambasciata dei Diritti delle Marche è stata in costante contatto con il Consolato d’Italia a Gerusalemme che ha collaborato a far uscire donne e bambini da Gaza e poi da Israele per arrivare in Giordania.

La raccolta fondi per acquistare gli 8 biglietti aerei, pari a circa 2900 euro, è andata oltre ogni previsione: "Sono stati donati più soldi e dai bonifici istantanei arrivati all’Iban di Issam, il nonno rifugiato in provincia di Ancona, risultano raccolti 5.860 euro – ha scritto l’Ambasciata dei Diritti –. La quota eccedente sarà destinata a supportare in Italia i due nuclei familiari, nella speranza possano trovare un minimo di serenità, mai avuta nella loro terra. Sappiamo anche che sono stati fatti dei bonifici ordinari che arriveranno i prossimi giorni. Grazie per il contributo e la solidarietà".

Appena sistemati e passati i primi giorni, figlie e nipoti faranno richiesta di protezione internazionale.