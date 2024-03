Riviera del Conero, traino delle Marche: "E ora spot in Germania e a Roma"

"La Riviera del Conero è l’attrattore più grande in termini di turismo per le Marche, conta il 25 per cento delle presenze. Non ce ne dobbiamo dimenticare e dobbiamo lavorare tutti insieme su altri mercati di promozione". E’ soddisfatto ma crede che possa essere fatto molto di più il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Le sue parole non l’hanno nascosto ieri sera all’incontro organizzato dal sindaco di Numana Gianluigi Tombolini e dall’Amministrazione comunale sul turismo al cinema Italia per relazionare i risultati raggiunti nel 2023 e confrontarsi sulla programmazione della prossima stagione estiva. Il lavoro di promozione è appena iniziato. "Stiamo partendo per conquistare il nostro primo mercato internazionale, la Germania. Ci sarà una campagna massiccia con lo sponsor Atim. Nel 2023 abbiamo creato la squadra ’Let’s Marche’ e poi iniziato a studiare il prodotto. Il Conero è l’attrattiva più grande, non c’è dubbio. L’abbiamo portato al centro della Bit e della Ttg. Parte tutto da qui il 10 per cento in più di arrivi e il 12 di presenze nelle Marche nel 2023 – ha detto il direttore dell’Agenzia per il Turismo delle Marche Atim, Marco Bruschini – Lunedì poi anche via Cristoforo Colombo a Roma (che porta all’Eur) conoscerà la bellezza del Conero con la foto della Riviera su un board da 21 metri per 3, il più grande, e il pay off ’Marche bellezza infinita’".

E poi c’è la grande sfida del G7 della sanità a ottobre a Portonovo: "Sette ministri della Salute saranno qui da noi, ad Ancona, a Portonovo. Sarà una sfida a tutto tondo, a livello organizzativo perché ci saranno tanti eventi collaterali, e poi per capire che si può destagionalizzare davvero. Gli operatori che abbiamo incontrato sono davvero contenti. La zona sarà una grande scenografia. Occorre fare sistema". La cena di gala sarà a ottobre al ristorante La torre di Numana. Presente anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e a illustrare i numeri del turismo il direttore Marketing dell’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito Massimo Paolucci. Nel complesso la stagione 2023 ha visto buoni numeri: nei 16 comuni della provincia di Ancona c’è stato un incremento degli arrivi pari al 4,2 per cento e delle presenze dell’1,2 per cento. Presi singolarmente alcuni di quelli hanno notato un segno meno, seppur piccolo. In particolare sono stati snocciolati i dati di Numana, dove le presenze sono state 555mila e 974 e gli arrivi 100mila circa (dati Osservatorio regionale sul turismo), numeri che mostrano un lieve calo delle presenze rispetto all’anno precedente (meno 4 per cento) nei mesi di luglio e agosto, con contemporaneo incremento degli arrivi sia rispetto al 2022 che al 2019 in situazione pre-covid. Una possibile lettura del calo delle presenze è stato individuato nell’impatto emotivo causato da alluvione, inflazione ed effetto rincari che hanno eroso il potere di acquisto. Nel corso della stagione, causa alluvione, l’ufficio turismo, insieme con l’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, ha avuto la capacità in corsa di reagire ed adattare le strategie di promozione attivando apposite campagne traffico con video e reel Instagram in Italia e Germania da maggio ad agosto. Confrontando gli accessi a turismonumana.it nel periodo che va dal primo gennaio al primo marzo 2024 con lo scorso anno, è stato segnalato un aumento di nuovi utenti del 125 per cento e della visibilità anche sui social. Emozionante il nuovo video promozionale "Vivi Numana" realizzato con la Omnigraf trasmesso durante l’incontro.