Riviera mordi e fuggi: "Non è come una volta"

Le presenze in Riviera del Conero sono state tante anche quest’anno ma, forse per la prima volta dopo diverso tempo, hanno carattere da mordi e fuggi, almeno finora, tanto da far lamentare il calo alle strutture. Complice il maltempo che ha interessato diverse giornate ma anche l’aumento dei tassi di interesse dei mutui che ha mangiato il margine usato dagli italiani per andare in vacanza, anche a Sirolo e Numana. Tantissimi i last minute lanciati pure sui social da parte di privati proprietari di case vacanza per attirare gli ultimi clienti, lanciando sconti e offerte imperdibili usufruibili quasi dall’oggi al domani. "Per quanto riguarda le case vacanza c’è stato un crollo di prenotazioni. Ce ne sono ancora disponibili per Ferragosto – dice Arturo Neumann dell’omonimo immobiliare numanese -. Quelle più care vanno via come niente, sono le altre che devono essere addirittura scontate pesantemente per avere una chance. L’immediato post Covid ha dato soltanto un’illusione in quanto a numero di presenze. Il maltempo c’entra poco. Il dramma è che non c’è più eccesso di domanda per agosto e quindi i prezzi tenderanno a livellarsi. Al momento comunque il rapporto qualità prezzi è sballato. Io chiuderò sicuramente con segno più ma per lo sforzo immane che abbiamo fatto". Le chiamate sono tutte di turisti italiani: "Dall’estero la richiesta è occasionale per questa estate 2023. Il problema è che qui in Riviera è ora di creare un prodotto valido. Siamo fermi da 40 anni. Non può essere la zona dei no a mezzanotte. Il Conero deve essere attraente e ospitale e per esserlo deve essere riprogettato il territorio al fine di viverlo davvero, parlo anche di viabilità. La natura è il fulcro, da vivere, con bici, hiking, e tanti eventi ben strutturati, come in Trentino, perché no". Conferma la tendenza l’agenzia sirolese Fued immobiliare: "Il maltempo di metà di maggio ha bloccato di fatto le prenotazioni per giugno e luglio. Dall’Emilia, paralizzata, si registra la metà degli arrivi previsti. L’offerta supera la domanda. Il calo c’è. Noi con un’offerta che va dalla villa con piscina al monolocale abbiamo contenuto il tutto. La nostra categoria però, ed è un mea culpa, deve rimanere contenuta nei costi". Destagionalizzare poi è la parola d’ordine, almeno fino alla prima settimana di settembre, quando, teoricamente, anche il clima presta alle escursioni. Dagli hotel alle spiagge il calo c’è ma lo stesso discorso non vale per i ristoranti dove, comunque, ci sono molte presenze locali.

Silvia Santini