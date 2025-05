Riviera, trovati i bagnini: la stagione parte

A Numana la spiaggia è ancora spoglia di lettini e ombrelloni ma i balneari si preparano per la nuova stagione. Uno dei nodi più grandi è stato sciolto. la direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera ha fissato nel terzo weekend di maggio e terzo di settembre, la data di inizio (17 maggio) e la data del termine (21 settembre) della stagione balneare. Con l’avvio della balneazione gli operatori potranno tenere aperti gli ombrelloni solo in presenza dei bagnini di salvataggio, una novità, quest’ultima, che era stata introdotta l’anno scorso con l’obiettivo di garantire la balneazione in sicurezza, ma che crea alcune difficoltà agli operatori.

"E’ confermato che dal 24 di questo mese Numana e Sirolo avranno garantito il salvataggio fino al 14 settembre. Abbiamo fatto un lavoro immane per reperire bagnini in questi 20 giorni e ci siamo riusciti. Sono una ‘rarità’. L’inizio della stagione è salvo – dice il presidente dell’associazione bagnini della Riviera del Conero Luca Paolillo -. Per coloro che hanno interesse ad aprire prima (ad esempio il 17), abbiamo reperito una decina di bagnini a richiesta".

Il sindaco di Numana a tutto campo in vista dell’estate, tra cantieri, tra cui quello del porto, pronto entro quattro anni, e la nuova vasca di laminazione contro gli eventi alluvionali pronta in un biennio, e grandi eventi, cento in tutto, non a pagamento. Confermato il trasporto pubblico gratuito anche quest’anno e la presenza di big: un nome svelato, quello di Giulio Golia delle Iene.

A Sirolo sono in corso i lavori di preparazione della spiaggia Urbani: dopo l’eliminazione delle dune invernali, è stata livellata tutta la spiaggia (libera e in concessione). "Per la prima volta nella storia di Sirolo, sono partiti i lavori di riqualificazione e ampliamento della pista giochi e pattinaggio del Parco della Repubblica, lavori coordinati dall’assessora ai Lavori pubblici Giovanna Morresi", dice il sindaco Filippo Moschella.

Anche a Sirolo è assicurato a tutti i turisti ed ai visitatori giornalieri il trasporto pubblico locale gratuito dai parcheggi alle spiagge, sia all’andata che al ritorno: negli anni scorsi una famiglia di 4 persone pagava per il solo trasporto pubblico dodici euro. "Stiamo valutando se espletare un servizio di trasporto pubblico locale serale gratuito, effettuando un ulteriore sforzo economico, per diminuire il traffico veicolare e far vivere un’esperienza unica ai turisti, senza pensieri".

Silvia Santini