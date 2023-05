"Rivitalizziamo tutti i mercati"

Per quanto riguarda il commercio cittadino è indispensabile stimolare circuiti legati al commercio di prossimità e all’economia circolare. Occorre innanzitutto interrompere la spirale speculativa dell’apertura indiscriminata di centri commerciali e supermercati. Sul punto il Comune non dovrà più permettere nuove aperture in cambio di pochi euro di oneri di urbanizzazione, riqualificando piuttosto i quartieri favorendo altri tipi di economia. Al primo posto vogliamo mettere i mercati sia coperti che scoperti; non solo Mercato delle Erbe, piazza d’Armi e corso Amendola, ma anche piazza Medaglie d’Oro, Collemarino, piazza Salvo D’acquisto e gli altri. Mercati da riqualificare per riportare nei quartieri e nelle frazioni spazi di commercio e aggregazione. Altro fronte è quello legato alla necessità di riportare botteghe e commercio di prossimità nelle periferie e nelle frazioni. Per farlo occorrerà stimolare la rigenerazione urbana su stabili abbandonati, utilizzare leve finanziarie ed incentivi al fine di stimolare il ritorno di piccole e medie attività commerciali dislocate su tutto il territorio cittadino. Altro fronte è quello dell’economia circolare capace di mettere al centro la filiera del riuso e del riciclo come elementi non solo di tutela ambientale, ma di produzione di indotto economico. Abbiamo in mente un’idea di economia e commercio cittadini diversa da quanto fin qui fatto; uno stimolo per un’altra idea di sviluppo libera dalle regole classiche del mercato e della grande distribuzione che costruiscono consumismo, depredazione dei territori e lavoro di bassa qualità.