Rivive il San Benedetto. Qui un polo culturale

La giunta Ghergo mette a disposizione e valorizza gli spazi comunali: il complesso San Benedetto diventa il "principale polo artistico/culturale e sociale cittadino". Per il sindaco Ghergo è "un passo concreto verso una gestione più aperta e condivisa dei beni pubblici". L’amministrazione comunale ha avviato nei mesi scorsi un lavoro organico di mappatura e di regolarizzazione degli spazi di proprietà pubblica, con l’obiettivo di renderli pienamente fruibili da parte delle associazioni e delle realtà del territorio.

"Un’azione concreta di questo processo – aggiungono dalla giunta – è rappresentata dal trasferimento del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia) dai locali del Complesso San Benedetto alla nuova sede situata all’ultimo piano dell’ex Tribunale di Viale Zonghi, con ingresso in via Vittorio Veneto. Gli spazi dell’ex Tribunale, già sede della scuola secondaria di primo grado Giovanni Paolo II, continuano a ospitare l’istituto scolastico ai piani inferiori, mentre il Cpia si è insediato al piano superiore, nei locali precedentemente occupati dal comando della polizia locale, trasferitosi nella nuova sede dell’anagrafe".

Nel solo plesso di Fabriano, gli iscritti per l’anno scolastico 2025-2026 sono 302, mentre a livello provinciale si contano 1.885 studenti.