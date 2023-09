Rivoluzione Conerobus. Italo D’Angelo presidente. Ecco il nuovo management

Terremoto in Conerobus, il presidente si dimette e l’intero Cda della principale azienda del trasporto pubblico locale delle Marche, che chiude il bilancio con una perdita d’esercizio superiore ai 4,4 milioni di euro, viene rimpiazzato. Finisce l’era di Muzio Papaveri, presidente e Ad di Conerobus, finito subito nel mirino della nuova giunta guidata da Daniele Silvetti e inviso a parte del personale. Col nuovo corso i ruoli si sdoppiano, le cariche al vertice dell’azienda saranno due, con Giorgio Luzi, ex Mobilità&Parcheggi, Amministratore delegato e la presidenza affidata a Italo D’Angelo, ex questore e candidato del centrodestra alle elezioni comunali del 2013 perse contro Valeria Mancinelli.

Corsi e ricorsi storici. Oltre a D’Angelo nel nuovo Cda ci sarà un’altra vecchia conoscenza della politica amministrativa del capoluogo, Marcello Pesaresi (espressione della Provincia), ex assessore nelle giunte Galeazzi negli anni ‘90 e Gramillano, oltre ad aver ricoperto anche la carica di presidente di Conerobus fino al 2007 prima di passare alla Crognaletti. Il nuovo organigramma della partecipata del Comune di Ancona, in gestione con la Provincia, è emerso dopo l’assemblea dei soci di ieri. Alla fine Papaveri ha lasciato scegliendo la strada delle dimissioni. Decisiva la sconfitta del centrosinistra alle amministrative di maggio e l’andamento economico-finanziario di Conerobus, gravata, come la quasi totalità delle aziende del Tpl in Italia, dalla pandemia e dal caro gasolio legato al conflitto in Ucraina. La nuova giunta chiedeva un cambio di passo per rimettere in sesto il bilancio in grave perdita, riorganizzare il lavoro e il servizio del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano: "Ringraziamo Muzio Papaveri per il lavoro fin qui svolto _ è il commento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti _ e per la collaborazione prestata in questa delicata fase di passaggio di consegne che si svilupperà comunque sul prossimo trimestre, arco di tempo durante il quale si è dimostrato disponibile a mettere a disposizione le sue competenze e la conoscenza sullo stato di salute dell’azienda. Si apre per Conerobus sottolinea il sindaco una nuova stagione all’insegna del cambiamento e dell’evoluzione. Una direzione condivisa in doppia battuta con i rappresentanti dei lavoratori che ci hanno seguito nei vari passaggi offrendo stretta collaborazione, soprattutto in vista del risanamento aziendale con la costruzione del nuovo piano industriale della società". Il primo cittadino ribadisce, inoltre, che il dossier Conerobus ha viaggiato su una corsia preferenziale fin dai primi giorni dalla sua elezione "condividendo successivamente questo percorso con i componenti della giunta comunale". Oltre a Luzi e D’Angelo, i nuovi consiglieri sono Manuela Matteucci, ex vicesindaco di Agugliano e Arduino Tassi, unico superstite del vecchio Cda e, come Pesaresi, espressione della Provincia. Per quanto riguarda il Collegio sindacale, il presidente sarà Francesco De Benedetto e i consiglieri Antonio Gitto e Paolo Spreti: "Esprimo il mio augurio al nuovo Cda di Conerobus cui spetta una sfida difficile e complessa visto che la crisi non è solo di questa azienda ma investe l’intero settore del Trasporto pubblico locale in tutta Italia. Per questo ringrazio il Presidente Papaveri e il Cda uscente" è il commento del presidente della Provincia, Daniele Carnevali.