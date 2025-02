Rivoluzione della sosta e prezzi. Sorpresa, slitta tutto di un mese

Rimodulazione delle tariffe: la rivoluzione della sosta ad Ancona può attendere. Un mese di proroga, ecco quanto ha chiesto l’assessore comunale alla mobilità, Giovanni Zinni, per dare il via ufficiale al nuovo piano della sosta in città, soprattutto in centro. Le motivazioni? Limare gli accordi con gli stakeholders, i cosiddetti ‘portatori d’interesse’, tradotto, nel caso in questione, le associazioni di categoria, i commercianti e i residenti. Un piano annunciato da mesi e approvato dalla giunta e dal consiglio nonostante le tante zone d’ombra. In pratica un bilanciamento delle tariffe tra zona e zona, la precedenza alla sosta breve e produttiva e ai residenti, con qualche problema in più per i pendolari che lavorano nel capoluogo; al tempo stesso la creazione di nuove aree di sosta ‘blu’ e di zone per residenti, in alcuni casi allargate o accorpate.

La cosiddetta rivoluzione della sosta, a pagamento o meno, doveva entrare in vigore da domani, sabato 1° marzo, poi la brusca frenata. Per evitare di ripartire da capo la giunta ha dovuto portare in commissione la delibera in fretta e furia ieri mattina alle 8, facendo addirittura slittare il consiglio comunale. Durante la seduta della commissione ci sono state scintille tra lo stesso Zinni e il consigliere di minoranza Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi) proprio sulla natura dell’oggetto, tensioni che poi sono sparite durante il voto di approvazione nell’aula consiliare ieri all’ora di pranzo inoltrata: tutti favorevoli.

Zinni ha gettato acqua sul fuoco: "Dobbiamo approfondire alcuni dettagli con gli stakholders prima di applicare la manovra, per cui siamo qui a chiedere di posticipare l’adozione del piano dal 1° marzo al 1° aprile" ha detto in aula il vicesindaco. Resta da capire se le interlocuzioni con negozianti e cittadini residenti possano essere risolte a stretto giro di posta o se, al contrario, debba essere necessario un ulteriore slittamento della cosiddetta ‘rivoluzione della sosta’. Una manovra che porterà più denaro nelle casse di Ancona Servizi e, dunque, della stessa amministrazione comunale sotto il profilo delle tariffe.