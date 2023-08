Rivoluzione Orzinuovi: Tante novità per coltivare ambizioni di BASKET

L’AgriBertocchi Orzinuovi ha iniziato a ritmo sostenuto la preparazione alla nuova stagione che vedrà la formazione del presidente Francesco Zanotti ai nastri di partenza della A2. Un’opportunità ottenuta grazie al ripescaggio che ha fatto seguito alla scorsa stagione di serie B, quando una manciata di canestri ha negato la promozione sul campo alla squadra allora allenata da coach Marco Calvani nonostante due successi di rilievo come la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia. Un cammino tanto intenso quanto esaltante che, comunque, adesso appartiene al passato, anche perché la nuova sfida alla A2 richiama in modo importante l’attenzione generale. Uno scenario del tutto cambiato, che chiama la matricola biancazzurra a lottare per raggiungere la salvezza. Tra le molteplici novità dell’estate si pone in particolare evidenza l’approdo sulla panchina orceana di Andrea Zanchi, il tecnico sul quale è caduta la scelta di Orzinuovi per portare avanti i suoi programmi. Sono comunque molte le variazioni in un roster che ha inserito due nuovi stranieri come André Wesson, ala piccola del ’97, e Clevon Brown, ala-pivot del ’98, ma punta anche su giovani come Alessandro Bertini (nella foto),Kevin Ndizie (pivot del 2003) e Davide Zilli (ala-pivot del 2005). Lu.Ma.