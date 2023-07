Rivoluzione Pnrr Tesoretto da 60 milioni per cambiare la città Resta il rebus dei tempi

di Pierfrancesco Curzi

I progetti del Pnrr e il fiato sul collo della minoranza sul nuovo esecutivo. Ieri mattina prima riunione della Terza Commissione per fare il punto sullo stato delle cose per quanto riguarda il capitolo strategico più importante degli ultimi decenni e del futuro della città. Un pacchetto di 60 milioni di euro che la vecchia giunta è riuscita ad aggiudicarsi e che adesso Silvetti e giunta non dovranno farsi sfuggire. Ida Simonella, l’assessore al bilancio uscente e deus ex machina dei fondi concessi grazie al Next Generation EU, e l’ex assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, hanno guidato il fronte dell’opposizione e ottenuto ieri il primo incontro del tavolo tecnico alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, su cui grava il grosso dei progetti finanziati dalla comunità europea. La nuova giunta ha trovato la tavola apparecchiata: fondi portati a casa, progettazione pronta, accordi-quadro firmati e cantieri pronti a partire entro l’estate. Ora la palla passa al nuovo esecutivo, ai dirigenti e agli uffici, gli stessi soggetti che fino a due mesi fa hanno collaborato con chi oggi siede sui banchi dell’opposizione.

Il timore sono i tempi contingentati per portare a termine gli interventi e rendicontarli: rispettivamente dicembre 2025 e marzo 2026. Prima un passaggio temporale fondamentale, una sorta di tagliando che tanto dirà sulla virtuosità dell’amministrazione o meno: "I nuovi responsabili hanno trovato tutto pronto, non possono sostenere altrimenti – ha detto Ida Simonella a margine della seduta della Commissione che si è tenuta ieri mattina a Palazzo del Popolo – Ora dovranno essere bravi a mantenere gli impegni. Noi monitoreremo lo stato di avanzamento delle opere perché ci teniamo e perché abbiamo fatto tutto il possibile per garantire una vera e propria rivoluzione alla città. E se necessario siamo disponibili a dare una mano. Ascoltando le relazioni di Tombolini e dei dirigenti è emerso il tema spinoso dei tempi. Alcune opere partiranno a settembre, altre più in là e a novembre 2024 è fissata una scadenza vitale: entro quella data ognuno degli interventi dovrà dimostrare di essere realizzato almeno per il 30%. Dovranno correre e noi controlleremo che la corsa sia assennata".

L’assessore Tombolini, coadiuvato dal primo dirigente, Stefano Capannelli, ha elencato il grosso degli interventi, in particolare i cosiddetti ‘Nativi’, cioè quelli nati esclusivamente in relazione al Pnrr, che rappresentano il 90% del totale: dal Mercato delle Erbe alla Pinacoteca, dalla Mole alla Biblioteca passando per le scuole (su tutte le nuove Tombari e l’infanzia Garibaldi) e i nidi. Una parte dei progetti riguarda il settore del sociale e su quella sezione hanno preso la parola anche l’assessore Manuela Caucci e la dirigente Claudia Giammarchi. Per la minoranza c’erano anche Carlo Pesaresi e Francesco Rubini, per la maggioranza oltre ad Arnaldo Ippoliti figuravano in aula Vincenzo Rossi, Francesco Andreani, Marina Taus e Annalisa Pini.