Rivoluzione traffico per rimuovere la tac E i lavori al pronto soccorso sono al palo

Ci sarà una rivoluzione della viabilità martedì nelle vie Leopardi e Cinque torri in pieno centro storico a Osimo per la rimozione della tac provvisoria dall’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco con la gru, come indicato dai cartelli che saranno posti in loco. Più tecnologia e un’ottimizzazione delle attività per rendere il presidio ospedaliero di Osimo sempre più al servizio dei cittadini è il piano dell’Inrca per valorizzare e implementare le attività nella struttura, dove da poco è operativa la nuova tac con l’obiettivo di consentire fino a 20 esami in più a settimana, 800 prestazioni aggiuntive per tutto il 2023. Uno strumento di ultima generazione, capace di fornire immagini ad altissima risoluzione a fronte di un abbattimento dell’80 per cento delle radiazioni. Permetterà prestazioni più veloci con maggiore sicurezza per i pazienti. I lavori per l’ampliamento del pronto soccorso invece non sono ancora partiti, nonostante l’Inrca abbia comunicato un mese fa di trovarsi nella fase della progettazione esecutiva dopo i ritardi dovuti a diverse cause. E’ stato intanto disposto il riammodernamento degli ambienti del servizio di Radiologia con annessi miglioramento comfort e accoglienza mentre i servizi ambulatoriali di Urologia saranno al servizio anche dei reparti e del pronto soccorso.

Silvia Santini