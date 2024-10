Rivoluzione viabilità. Il rebus dei parcheggi: "Puntiamo al Birarelli". Checkpoint sulle strade

A una settimana dall’inizio del G7 Salute e dei disagi, per i residenti di via della Loggia, lungomare Vanvitelli e strade limitrofe non c’è ancora una soluzione per la sosta: "Sto personalmente portando avanti un dialogo con la soprintendente Carlorosi per avere in uso il parcheggio Birarelli, speriamo di arrivare a un accordo" ha confermato le indiscrezioni del Carlino il sindaco Daniele Silvetti presentando ieri l’evento a Palazzo del Popolo. Al momento altre soluzioni non ci sono ancora. Confermata invece la sistemazione dei residenti degli Archi che per la sosta potranno utilizzare gratuitamente l’omonimo parcheggio (250 posti). Silvetti sceglie di non usare il termine ‘Zona rossa’ per indicare lo spazio più delicato del G7: "Attorno alla Mole, cuore dell’evento, sarà allestita l’area di massima sicurezza, la stessa che dovremo garantire a tutte le delegazioni. Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dopo la fiducia riposta in noi dal governo che qui ha voluto che si svolgesse l’appuntamento dei 7 Grandi della Salute. È una grande opportunità e ci abbiamo messo sacrificio, impegno e dedizione". E sulla viabilità dice: "Consiglio ad anconetani e visitatori di utilizzare i parcheggi scambiatori, in particolare quello a Tavernelle, e i mezzi pubblici che abbiamo rinforzato grazie a Conerobus".

A proposito di viabilità rivoluzionata per tre giorni, al centro dei provvedimenti per la sicurezza il divieto di transito e sosta riguarderà la direttrice che da via Marconi, all’altezza del bypass, arriva fino a piazza Dante. Tutti i percorsi alternativi per raggiungere le zone centrali sono percorribili. Il luogo di svolgimento del vertice sarà la Mole Vanvitelliana. Tutte le attività saranno limitate o vincolate. Il presidio fisso degli ingressi della Mole H24 (lato Mandracchio e lato Porta Pia) avrà inizio dal pomeriggio di martedì 8 ottobre, dopo le operazioni di bonifica, e proseguirà fino alla fine dei lavori. Dopo la bonifica sarà chiusa la darsena e sarà sgomberato dalle imbarcazioni il canale a mare, con lo specchio acqueo vigilato H24. L’ingresso lato Porta Pia resterà chiuso. L’area portuale del Mandracchio sarà chiusa e transennata, dal distributore di carburante fino al limite del parcheggio San Martino.

Agli Archi, all’altezza della farmacia, sarà attivato un blocco presidiato H24 e tutta via Marconi sarà transennata sui due lati e presidiata. Per consentire il transito a residenti e autorizzati sotto gli Archi sarà disposto un blocco filtro in corrispondenza di via Fornaci Comunali, accessibile da via Mamiani. Non sarà consentito l’attraversamento ma solo il transito pedonale sotto gli Archi. Le intersezioni con piazza del Crocifisso e via Vasari saranno interdette. Sarà consentito il transito lungo via XXIX Settembre solo nella corsia verso la galleria San Martino-piazza Pertini. Via Rupi di via XXIX Settembre sarà chiusa al traffico.