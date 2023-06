Roadhouse cerca operatori di sala per la nuova sede

Provincia sede lavoro Ancona Numero Candidati: 4 Qualifica: cameriere di sala Codice offerta 1381214. Centro per l’impiego di riferimento: CPI SENIGALLIA. Email: [email protected] PEC:[email protected] Telefono: 0719959104. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Roadhouse spa, azienda con circa 200 ristoranti sul territorio nazionale ed ancora in forte espansione, ricerca per la sede di Senigallia (An) operatori di sala, dell’uno e dell’altro sesso, anche senza pregressa esperienza per ordinazioni e servizio al tavolo, rifacimento tavoli. Si offrono contratti part-time 20 ore settimanali su turni in base alle esigenze, flessibilità e disponibilità del candidato. Assunzione a tempo determinato 1 mese e passaggio a tempo indeterminato subito dopo o apprendistato con la possibilità di crescita professionale. Per candidarsi inviare il curriculum personale a: [email protected] o contattare i numeri 07160614 - 3489311256 Sig. Sellitto Isidoro.