Roberta Nocelli, una donna al comando

Di chi è l’Ancona? Sulla carta la risposta è facile e scontata. Ma, c’è un ma: se è vero che le briglie le tiene Tony Tiong, perchè a parlare è sempre e comunque Roberta Nocelli? E’ vero: è l’amministratore della società ed è delegata a rappresentarla in ogni situazione. Ma non è strano che sia sempre lei a metterci la faccia, anche (anzi, soprattutto) quando le cose non vanno bene? Roberta Nocelli è quella che ha preso in mano la patata bollente quando tutto sembrava stesse andando a rotoli nel finale della scorsa stagione. Non c’era neanche il direttore sportivo: ci ha pensato lei a farlo. Non sta a noi dire se l’abbia fatto bene o male.