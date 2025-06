Roberto Mancini: “Stop alla guerra a Gaza”. Il video appello dell’ex Ct della Nazionale

Ancona, 5 giugno 2025 – “Spero che gli aiuti possano entrare prima possibile a Gaza, spero che questa guerra finisca presto. Non si possono continuare a colpire civili, famiglie, bambini che non c'entrano nulla con il conflitto”. Roberto Mancini parla così al suo pubblico social (che supera il milione) in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Maglia bianca, sguardo serio, voce cupa: così l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana e dell'Arabia Saudita ha deciso di prendere posizione sull'emergenza umanitaria in corso.

“Voglio dire una cosa semplice, da persona, prima di tutto da cittadino italiano - afferma - Nessuna giustificazione può rendere accettabile tutto questo dolore. Non è una questione di essere pro Palestina o pro Israele: è una questione di umanità, di rispetto per la vita”. “Una staffetta per Gaza e per la fine del conflitto” scrive sotto al video. Così Mancini si unisce idealmente alla ‘staffetta per Gaza’, iniziativa simbolica di solidarietà per la popolazione civile colpita dal conflitto.

“La guerra non è mai la soluzione - aggiunge il Ct -. Le guerre non possono mai essere la risposta. Più passa il tempo e più innocenti pagano il prezzo più alto. Smettiamola al più presto”. Non è il primo personaggio pubblico ad aderire all’iniziativa: insieme a lui, hanno pubblicato un videomessaggio per la pace anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, la conduttrice Francesca Fialdini, l’ex calciatore Walter Zenga, il cantante Raf, le attrici Carolina Di Domenico, Anna Favella, Francesca Valtorta e tanti altri.