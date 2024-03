Robotica industriale ed energia rinnovabili le nuove discipline al Marconi-Pieralisi L'Istituto Marconi-Pieralisi di Jesi introduce la robotica industriale e le energie rinnovabili nell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, in collaborazione con Loccioni. Gli studenti acquisiranno competenze chiave per settori strategici come il fotovoltaico e la mobilità elettrica.