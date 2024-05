Robur al fotofinish su Recanati

È una Robur Osimo indomita e senza paura, quella che riesce a battere la Svethia Recanati al fotofinish di gara 3 dei playoff della C. Ora lo score dice che la compagine di coach Castracani è di nuovo in vantaggio nella serie e avrà due match point nelle prossime sfide in programma. Un derby, quello di domenica scorsa a Osimo, che ha visto David e soci quasi sempre condurre nel punteggio, senza però mai riuscire a scavare il solco contro un’avversaria attenta e sempre pericolosa, anche grazie a una panchina ben fornita. Il tecnico dei "senza testa" trova punti pesanti dai due leader del gruppo, Dubois e Tibs (rispettivamente 22 e 21 punti), ma anche soluzioni importanti dal play Lasagna, sempre pronto a trovare bei canestri ogni volta che è chiamato dalla panchina. Al rientro dall’intervallo lungo il team recanatese è più tonico e convinto di mettere le mani sulla sfida. L’ultimo parziale inizia con la Svethia in vantaggio di 1. Punto a punto fino a una manciata di secondi dalla sirena lunga, quando, ospiti avanti di 1, la palla è in mano a Ferraro, che prova la tripla e subisce uno sciagurato fallo. Dalla linea della carità non trema e infila i primi due, sbagliando volutamente il terzo per non dare rimessa agli avversari. Così Osimo vince fra l’estasi del pubblico del PalaBellini, pieno in ogni settore. Prossima sfida, gara 4, domani sera alle 21, ancora sul parquet di Osimo. Gara da dentro o fuori per Recanati, che suderà ogni stilla di sudore per impattare la serie e rimandare la soluzione alla bella a Recanati, domenica prossima. Per la Robur un ultimo sforzo per dare vita al sogno della promozione in B. Marcello Morichi