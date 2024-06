Robur, amarezza per i playoff. Chiesta l’ammissione alla B2

All’indomani della sconfitta nello spareggio playoff, resta un po’ di delusione per come sono andate le cose nelle 5 tappe di una serie infinita e mai così incerta.

Ci si stropiccia gli occhi e si cerca di capire come alcune scelte arbitrali siano potute capitare in match così importanti e fino a qual punto possano aver condizionato alcuni risultati.

Che Recanati fosse sulla carta più forte è fuori di dubbio, ma che questa Robur abbia trovato il sistema per metterla alle corde più volte è altrettanto certo. Proprio per questa consapevolezza, nei ragazzi allenati da coach Castracani rimane anche la soddisfazione di aver disputato un campionato di altissimo livello, in crescendo nella fase decisiva. Le polemiche delle due società a palla ferma hanno solo reso un po’ più piccante il finale di stagione, senza nulla togliere al fatto agonistico. Con lo sciogliete le righe i giocatori si godono il meritato riposo e i dirigenti cominciano a pianificare la prossima stagione. La Giovane Robur, seconda squadra della Robur, ha appena vinto la Divisione Regionale 1, accedendo alla C, e nella prossima stagione non sarà possibile avere due squadre nella stessa serie. Per questo motivo, è notizia ufficiale di ieri, la Robur ha chiesto alla FIP di essere ripescata in B2.

"Riteniamo - recita testualmente il comunicato stampa - che le ultime due stagioni, con due campionati vinti e una finale disputata, siano un chiaro segnale che la Città intera è pronta e merita il salto in serie B". Dunque, una dichiarazione di impegno ancora maggiore per portare a Osimo una pallacanestro di livello, che onori la storia di una delle società più longeve nel panorama cestistico marchigiano. Marcello Morichi