"Rocca Mare bisogna renderla decorosa"

Neppure il tempo di terminare il giro dell’isolato di un quartiere, dicono i residenti "spesso dimenticato", che ieri le ruspe dell’azienda preposta sono intervenute per l’avvio delle operazioni di rimozione dei detriti ormai sedimentati in spiaggia. E allora per Rocca Mare ci sono anche buone notizie, dopo mesi di incessanti segnalazioni per contrastare l’avanzata dell’incuria. "Preveggenza", sussurrava sulle nostre colonne un cittadino. "Ma purtroppo ci sono piccoli grandi problemi, di facile risoluzione, ai quali vorremmo fosse trovata una soluzione", aggiungevano altri. Primi fra tutti, quelli del litorale che si apre all’altezza dell’ex hotel Luca. Ma anche a destra, andando verso i piccoli villaggi in direzione foce dell’Esino, e a sinistra, "risalendo" verso il complesso abbandonato della Montedison: "Ogni inverno ci troviamo a fare i conti con grandi quantità di legname portati dal fiume e dalle mareggiate – hanno specificato durante il nostro sopralluogo –. I materiali restano lì per mesi, anche a stagione balneare cominciata. Abbiamo sollecitato un intervento celere, ci sono tronchi di enormi presenti da gennaio". Poco dopo, si è detto, gli operai hanno iniziato la bonifica. Ma sul lungomare di quel piccolo angolo naturale, tra i più gettonati da famiglie dell’hinterland e turisti, si scorgono ancora erbacce e rifiuti. "Basterebbe poco per renderlo decoroso", hanno integrato. Altro nodo da sciogliere, per gli abitanti, è quello legato ai rifiuti. Siamo in piena periferia, lontani da occhi indiscreti. E i furbetti, non certo chi ci vive, arrivano a queste latitudini per scaricarci di tutto, compresi gli ingombranti: "Avremmo bisogno di maggiori controlli – hanno continuato ricordando le varie operazioni di pulizia fatte dai volontari –. Almeno con le telecamere di videosorveglianza. In passato ce n’era una, ma è rimasta in funzione soltanto per pochissimo tempo". L’altra faccia della medaglia è la pretesa di ulteriori bidoni: "A servizio della popolazione residente e di chi, invece, viene in spiaggia, compresi i frequentatori della dog-beach, onde evitare di trovarsi cumuli di sacchi neri dell’immondizia ai lati dell’arenile o in strada". Nel novero delle richieste vi entrano a pieno titolo anche quelle di un altro bagno pubblico ("C’è un solo ‘casottino’ con i servizi igienici") e il rifacimento degli asfalti nell’arteria principale e via Lungomare Rocca Priora. ‘Piccole’ richieste per eliminare cronici disagi.

Giacomo Giampieri