Rocca Mare e Cormorano: c’è l’accordo per il verde

La cura e la crescita degli alberi, piantati lo scorso mese tra Rocca Mare e il parco del Cormorano, è condivisa tra Comune, Legambiente Marche, associazione Pionieri Rocca Mare e Rugby Falconara Dinamis. È stata sottoscritta ieri al Castello una speciale collaborazione tra vari soggetti nell’ambito della campagna nazionale ‘Festa dell’Albero’. Alla formalizzazione dell’accordo sono seguiti due sopralluoghi, uno sulla spiaggia della Rocca, dove sono stati piantumati 70 tamerici per realizzare un viale alberato a servizio dei bagnanti e un altro nell’area verde accanto al campo da rugby del parco del Cormorano, dove sono state messe a dimora 30 essenze. Le piantumazioni si erano rese possibili grazie alla sinergia tra l’Ente locale, Legambiente, Centro ambiente e pace comunale e le scuole cittadine. "Ho subito aderito alla proposta di Legambiente – ha detto il sindaco Stefania Signorini – che si sposa perfettamente con il progetto complessivo del Comune di Falconara sul tema del verde". "L’iniziativa – ha aggiunto il presidente di Legambiente Marche, Marco Ciarulli – è nata per contrastare la crisi climatica con i contributi che arrivano grazie alle donazioni dei sostenitori e con la raccolta fondi della cantante Elisa, protagonista della rassegna ‘Music for the planet’. Questi interventi sono importanti perché rappresentano azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico". "Ringrazio Legambiente per aver donato queste essenze – è stato il commento del presidente dei Pionieri, Ivo Piccinini – che hanno permesso di prolungare il viale alberato lungo la spiaggia di Rocca Mare". Stefano Tarini, presidente dell’associazione Rugby Falconara Dinamis, ha puntato l’accento sull’importanza di valorizzare il parco del Cormorano, "rimasto in secondo piano con l’avvio dei lavori del bypass ferroviario".