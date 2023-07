Rocca Mare, gli eventi conquistano il pubblico

Pienone nel quartiere di Rocca Mare per le manifestazioni organizzate dalla Pro loco Pionieri. Dopo un tiepido avvio, le iniziative predisposte dalla storica associazione falconarese stanno entrando nel vivo e, secondo gli organizzatori, potrebbero raggiungere livelli di pubblico equiparabili a quelli della vita prima della pandemia.

Ad esempio, sabato scorso è stata ottima la risposta degli spettatori per l’evento con Dj Berta, mentre domenica sono state registrate circa 400 presenze per lo spettacolo teatrale de ‘Il Sipario’, celebre compagnia amatoriale di Jesi che ha portato in scena ‘Basta la Salude!’.

"Sono numeri soddisfacenti vista la spartana pubblicizzazione degli eventi che si basa molto sul passaparola e sulle brochure che sono state consegnate a diversi esercizi commerciali di Falconara, quali tabaccherie, edicole, panetteria e supermercato", racconta l’infaticabile presidente della Pro loco Pionieri, Ivo Piccinini.

Il quartiere periferico, come di consueto, si anima nella bella stagione e in tanti la sera si riversano alla Rocca per trascorrere serate spensierate, allegre e di cultura. E proprio dal palco dei primi eventi in cartellone è stato presentato anche il ‘Progetto Margherita’, sempre firmato dall’associazione in collaborazione con l’amministrazione, il quale si prefigge di dotare Rocca Mare di attrezzature per il tempo libero. Ora arriva un nuovo fine settimana interessante, che vedrà l’ingresso a offerta libera alle rappresentazioni. Il ricavato consentirà di avviare una raccolta fondi per destinarla alla realizzazione di un campo da beach volley, illuminato da riflettori alimentati da pannelli solari. Struttura che affiancherà il tavolo da ping-pong e una prima tranche di ‘un percorso vita’ installati nel 2022. Quindi, a mo’ di promemoria: domani spazio alla band ‘Las Vegas’, domenica sarà invece il turno di ‘Palcoscenico Macerata’.