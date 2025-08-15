Rocca Mare, il cartellone estivo si chiude con diecimila presenze

Grande successo per ‘Estate in Piazza 2025’, il cartellone di rappresentazioni teatrali, eventi danzanti e iniziative per bambini che ha animato l’estate a Rocca Mare, organizzato dall’associazione Pionieri. Il sodalizio, presieduto da Michela Molinelli e il cui direttivo è stato quasi completamente rinnovato, ha organizzato eventi che hanno animato le serate dal 29 giugno al 12 agosto e ha saputo conquistare oltre 10mila persone.

"E’ stata la prima estate che abbiamo organizzato – spiega Molinelli – e ci possiamo dire davvero soddisfatti dell’interesse e degli apprezzamenti che abbiamo raccolto. Abbiamo ricevuto tante email e messaggi con i complimenti per l’organizzazione e suggerimenti per ampliare il ventaglio delle manifestazioni. Ogni proposta sarà valutata per ritrovarci nel 2026".

I Pionieri di Rocca Mare hanno salutato il pubblico martedì 12 agosto, quando è andata in scena l’ultima rappresentazione di teatro dialettale nella piazza del quartiere, che ha ospitato gli eventi nel corso dell’estate.

"Voglio esprimere un sincero plauso all’associazione Pionieri di Rocca Mare – dice l’assessore al Turismo Marco Giacanella – per aver realizzato un cartellone estivo ricco capace di animare il quartiere. È grazie all’impegno e alla passione di realtà come questa che ogni angolo della città può vivere momenti di socialità, cultura e intrattenimento. Come amministrazione comunale abbiamo sempre creduto nella collaborazione con le associazioni del territorio, proprio perché riteniamo fondamentale che ogni quartiere sia vivo e dinamico, capace di offrire occasioni di incontro e condivisione per tutte le età".