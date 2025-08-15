Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
15 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
Rocca Mare, il cartellone estivo si chiude con diecimila presenze

Grande successo per ‘Estate in Piazza 2025’, il cartellone di rappresentazioni teatrali, eventi danzanti e iniziative per bambini che ha animato l’estate a Rocca Mare, organizzato dall’associazione Pionieri. Il sodalizio, presieduto da Michela Molinelli e il cui direttivo è stato quasi completamente rinnovato, ha organizzato eventi che hanno animato le serate dal 29 giugno al 12 agosto e ha saputo conquistare oltre 10mila persone.

"E’ stata la prima estate che abbiamo organizzato – spiega Molinelli – e ci possiamo dire davvero soddisfatti dell’interesse e degli apprezzamenti che abbiamo raccolto. Abbiamo ricevuto tante email e messaggi con i complimenti per l’organizzazione e suggerimenti per ampliare il ventaglio delle manifestazioni. Ogni proposta sarà valutata per ritrovarci nel 2026".

I Pionieri di Rocca Mare hanno salutato il pubblico martedì 12 agosto, quando è andata in scena l’ultima rappresentazione di teatro dialettale nella piazza del quartiere, che ha ospitato gli eventi nel corso dell’estate.

"Voglio esprimere un sincero plauso all’associazione Pionieri di Rocca Mare – dice l’assessore al Turismo Marco Giacanella – per aver realizzato un cartellone estivo ricco capace di animare il quartiere. È grazie all’impegno e alla passione di realtà come questa che ogni angolo della città può vivere momenti di socialità, cultura e intrattenimento. Come amministrazione comunale abbiamo sempre creduto nella collaborazione con le associazioni del territorio, proprio perché riteniamo fondamentale che ogni quartiere sia vivo e dinamico, capace di offrire occasioni di incontro e condivisione per tutte le età".

