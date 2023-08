Rocca Mare, il Comune: "Questione delicata"

"La problematica degli insediamenti ai margini di Rocca Mare è molto delicata, complicata e trae la sua origine moltissimi anni addietro, prima anche dell’avvento delle giunte di centro destra. Tocca la vita e gli interessi di tante famiglie e persone. Quello che non è possibile accettare è la superficialità e sterile demagogia con quale il consigliere Baldassini affronta tale tematica". A replicare le accuse del consigliere di opposizione è la giunta comunale, prima dell’incontro organizzato per giovedì. "Non se lo meritano i cittadini e non è corretto nei loro confronti. In questi anni il Comune non è stato spettatore, ma ha dovuto attendere l’esito di un contenzioso che si è risolto solo di recente", continuano. La demolizione dei manufatti che si trovano a ridosso della sponda sinistra dell’Esino, raggruppati nei complessi "Isola Blu" e "Villaggio Bianco", sarebbe una necessità dettata principalmente da esigenze di sicurezza: "L’area in cui sorgono è infatti a rischio di esondazione, come tutta la zona a ridosso della sponda sinistra dell’Esino in corrispondenza della foce, così come determinato dal Pai Marche (Piano di assetto idrogeologico). Inoltre, i piccoli edifici utilizzati come residenze estive sono stati costruiti senza alcuna autorizzazione e sono pertanto abusivi. Le ordinanze di demolizione e di sgombero, emesse dal Comune nella primavera scorsa, sono diventate improrogabili dopo un pronunciamento del 2021 del Tar, cui si era rivolto uno dei proprietari".

I giudici amministrativi hanno confermato la correttezza dell’operato del Comune. "L’amministrazione aveva negato la sanatoria richiesta dal privato per regolarizzare uno dei manufatti, in primo luogo proprio per motivi di sicurezza. L’ordinanza di demolizione è stata sospesa in attesa dell’udienza davanti al Consiglio di Stato, cui si è appellato il privato stesso, fissata per il 25 ottobre.

In attesa del pronunciamento però lo stesso Consiglio di Stato, nel concedere la sospensiva, ha sottolineato l’opportunità di adottare tutte quelle cautele necessarie in materia di sicurezza per l’incolumità soprattutto delle persone, ed è da qui che sono state emesse altre ordinanze di non utilizzo dei manufatti. Allo stato attuale il Comune non può avallare la permanenza di persone in un’area a rischio di esondazione". Quanto al finanziamento per la messa in sicurezza dell’area in questione, il Comune negli anni dice di aver reiterato più volte la richiesta di fondi fino al 2022, quando le autorità regionali hanno chiarito che non si possono investire ingenti somme di denaro pubblico per tutelare l’interesse dei proprietari di edifici costruiti abusivamente.

Silvia Santini