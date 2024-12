Rocca Roveresca: completati i lavori

È giunto a compimento il cantiere dei lavori nella Rocca Roveresca di Senigallia, il monumento del XV secolo che diventa uno dei luoghi storici espositivi meglio attrezzati di tutta le Marche. Diciotto mesi di lavori e mai un giorno di chiusura: si è concluso il primo cantiere nella regione – e tra i primi in Italia - realizzato coi fondi Pnrr.

Il 28 giugno del 2023 iniziarono infatti i lavori di adeguamento, implementazione ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione a servizio delle sale espositive – di cui Claudia Plattegger è stata responsabile unico del procedimento -, opere che sono state finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di oltre 800mila euro. Grazie a questi lavori, la Rocca è ora dotata di spazi espositivi all’avanguardia sotto l’aspetto del consumo energetico, climaticamente controllati, programmabili e sanificati che garantiscono elevati standard qualitativi sia per le opere che verranno ospitate, sia per le persone che vi si recheranno. Sono stati infatti installati nel sottotetto refrigeratori VRV con unità terminali a espansione al fine di sanificare gli ambienti e migliorare le condizioni di vivibilità del museo.