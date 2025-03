Rocca Roveresca, seminato il prato: "Non calpestatelo"

Seminato il nuovo prato alla Rocca Roveresca, l’appello degli Amministratori: "Non calpestatelo". Prosegue il progetto di restyling del monumento, biglietto da visita per chi arriva in treno, ma anche per i tanti che attraversano in auto viale Bonopera non appena arrivati in città. "Nell’area della Rocca è stato recentemente seminato il prato per garantire un’area verde sempre più bella e accogliente per tutti. Vi chiediamo gentilmente di non accedere e di non calpestare il prato per permettere la corretta crescita e rigenerazione dell’erba. Il vostro rispetto è fondamentale per mantenere il nostro verde pubblico curato e fruibile. Grazie per la collaborazione".

Un anno fa erano stati riqualificati i corpi illuminanti per dare ancora più visibilità al monumento. E ora, in vista dell’estate, anche la Rocca Roveresca si rifà il look, prima di tornare ad essere al centro dei tantissimi eventi in programma per la stagione estiva. I lavori del verde proseguono anche in numerose zone della città, sul lungomare si è già provveduto alla potatura dei tamerici, così come nei parchi dove sono iniziati i lavori di sistemazione del verde.