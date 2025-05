Rocca Roveresca tra movida e luogo di scontro tra le bande

La Rocca Roveresca di Senigallia, uno dei più importanti monumenti della città, è conosciuta anche come il punto di ritrovo principale della gioventù il sabato sera. Qui i ragazzi di una fascia di età compresa fra i dodici e i vent’anni provenienti anche da zone circostanti (Marzocca, Marotta, Vallone, Cesanella, Chiaravalle, Montemarciano, Fano, Jesi…) si incontrano verso le 21,30 per passare la serata in compagnia. L’area occupata comprende: Piazza del Duca, la zona antistante la banca Intesa Sanpaolo e l’ingresso principale della scuola primaria Pascoli (via Guglielmo Oberdan). Spesso, però, si verificano episodi come risse, vendita di alcool ai minori e uso di sostanze stupefacenti, situazioni che rendono occupati i servizi di emergenza tutta la serata fino alle prime ore della mattina. I motivi delle risse tra i giovani sono diversi: gelosie e rivalità amorose (litigi per ex fidanzati/e, crush condivise), offese sui social e provocazioni continue, bisogno di farsi valere, invidia e abuso di alcool e sostanze, tutto ciò preoccupa le famiglie che a volte non sono pienamente a conoscenza di quanto accade. Il tipico abbigliamento uniforme dei giovani d’oggi in questo ambiente, è influenzato da un forte desiderio di appartenere al gruppo. Lo stile adottato da alcune ragazze risulta talvolta esagerato, caratterizzato da un abbigliamento provocatorio non adatto al contesto, con trucco marcato e accessori appariscenti, nel tentativo di attirare l’attenzione e rispettare modelli estetici imposti dalla società o dai social media. Se da un lato lo stile femminile tende all’eccesso anche per il modo di vestire maschile si possono osservare comportamenti simili, in quanto si adotta un look privo di originalità condizionato dal trend del momento, che esalta capi firmati spesso contraffatti ed acquistati da siti non ufficiali. Durante le serate organizzate dalle varie discoteche di Senigallia e dei dintorni (Mamamia, Megà, Miu, Miami…) la Rocca si spopola. Tuttavia in tutti gli altri sabato sera da luogo turistico, interessante da visitare, si trasforma in un posto poco sicuro e pericoloso. Durante la stagione estiva invece, il Papaya, situato nei pressi del lungomare di Senigallia G. Mameli, diventa una delle mete più frequentate dai ragazzi assumendo gli stessi aspetti della Rocca Roveresca.

Elena Chiappa, Elena Severini, Nina Pettinari, Dalila Zuares, Ivat Anna Vittoria classe III AScuola Fagnani di Senigallia