Roccheggiani, manto ko: "Presto verrà sistemato"

Uso intensivo dello stadio Roccheggiani, sottoposto a uno "stress" non indifferente da mesi, l’assessore allo Sport Ilenia Orologio chiarisce la linea: "È ferma intenzione di questa amministrazione nel dare seguito alla rigenerazione del manto erboso, non appena saranno terminati i lavori all’Amadio".

Perché il deterioramento dell’erba del principale impianto cittadino, infatti, è figlio dell’impossibilità di utilizzare la struttura di via dell’Artigianato, interdetta per allenamenti e partite dopo l’alluvione del settembre 2024. E allora, in accordo con le società di calcio, è stato necessario convogliare la gran parte delle attività sul Roccheggiani. Un Roccheggiani che, come documentato da un cittadino sui social, si presenta malconcio. "Il campo del Roccheggiani e` utilizzato in maniera intensiva tutti i giorni – ribadisce Orologio –, cosa che per un campo in erba non e` consueto. La scelta e` dovuta ad un accordo con le societa` di calcio del territorio, visto che il manto andava gia` trattato dal 2022".

Nell’arco di questo periodo, oltre alla necessità di trovare le risorse, ci si è messa pure la calamità naturale che ha privato la città dell’Amadio. In quest’ultimo stadio, a febbraio, sarebbero dovuti partire i lavori di ristrutturazione del campo principale e di quello secondario. Al palo, però, perché il materiale che si è accumulato sotto al prato in erba sintetica non si era ancora solidificato. Si partirà non appena sarà possibile. In altre parole, quando il meteo sarà clemente e lo consentirà. Per questo, se da un lato Orologio rivendica che "la Giunta è stata virtuosa nel reperire immediatamente i fondi per la sistemazione dell’Amadio", ovvero 163mila euro, dall’altro ribadisce che "è già stato individuato l’operatore economico per effettuare quei lavori".

A proposito di lavori: c’è una novità importante per il Roccheggiani. Oggi partiranno gli interventi di ristrutturazione degli spogliatoi e di abbattimento delle barriere architettoniche. Migliorie in uno stadio in cui non è stata ancora inaugurata la nuova tribuna. "Contestualmente – annuncia l’assessore Orologio – in primavera inizieranno i lavori per il rifacimento della pista di atletica". Per quanto riguarda il campo, invece, bisognerà aspettare ancora. E sperare che quel che è rimasto dell’erba possa resistere ancora qualche settimana.