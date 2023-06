‘Rock Academy’ domani al Santa Monica con i ragazzi dell’Accademia Musicale

Si rinnova la collaborazione tra l’Accademia Musicale di Ancona e il Santa Monica di Ancona. E’ qui che domani sera, alle ore 21, è in programma l’evento dal titolo ‘Rock Academy’, che avrà come protagonisti gli allievi del laboratorio di musica d’insieme. Questo concerto finale per loro rappresenta un momento importante, perché non è detto che non faccia da trampolino di lancio per una carriera di successo. In ogni caso per molti è la prima volta in cui si possono esibire davanti a un ‘vero’ pubblico. Come al solito il locale all’interno dell’area del PalaPrometeo Rossini, offre anche la formula ’cena e musica dal vivo’. Due i menù indicati: Pizza Show (a base di pizza e fritti, 20 euro) e Food Show (con fritti, carne e contorno, 25 euro). Info e prenotazioni: 0712862577.