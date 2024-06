Rock, punk e blues per la Harley

Rock, punk e blues a far da padrone: spiccano i nomi di Marky Ramone, Eric Steckel, The Picturebooks e The Rainband. Al via oggi il 30esimo European H.o.g. Rally annuale, l’evento più importante dei membri di Harley Davidson. Un evento nell’evento con il viaggio on the road di Virgin Radio con i miti che hanno fatto la storia del rock inteso come stile di vita. L’evento si è aperto ieri sera alla discoteca Mamamia con il ‘Welcome Bikers’ Party ufficiale del raduno. La line-up di artisti è stata definita in collaborazione con i Dj di Virgin Radio, Ringo e Alessandro Toky, che si alterneranno sul palco principale durante le tre serate di spettacoli.

Dalla maestria chitarristica blues-rock di Eric Steckel, all’energia travolgente di Marky Ramone’s Blitzkrieg, fino alla carica esplosiva del duo The Picturebooks e al sound potente e coinvolgente di The RainBand (UK). Sul palco principale si esibiranno anche artisti italian: Timothy Cavicchini, Giuseppe Scarpato & Hillside power trio, Lucky Ghosts, The Hotpants, e molti altri. Si parte stasera alle 18 con The Hotpants, a seguire gli Havenix e alle 23 si esibiranno Giuseppe Scarpato & Hillside power trio nell’imponente piazza Garibaldi, circondata da edifici di grande fascino e ricchi di storia, sarà la sede principale dell’intrattenimento. A chiudere sarà la musica di Virgin Radio con Ringo e Toky. Domani alle 20 sarà la volta di The Rainband, alle 23 sul palco sarà protagonista Eric Steckel e alle 24 Timothy Cavicchini.

Domenica a chiudere alle 20 saranno The lucky ghost, alle 21,30 The picture books e alle 23,30 gran finale con Marky Ramone’s Blitzkrieg. Una festa nella festa con le 30 mila moto che per tre giorni animeranno la spiaggia di velluto ed il suo hinterland.

Un grande e atteso evento itinerante che, dopo le grandi capitali europee ha scelto Senigallia come vetrina per rock e musica. Ma nessun raduno H.O.G. potrebbe dirsi completo senza la tradizionale parata Harley-Davidson, che domani regalerà lo spettacolo straordinario di migliaia di motociclette che attraverseranno il cuore della città, costeggiando luoghi di interesse storico. L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito. Per coloro che desiderano qualcosa di più esclusivo, l’intera gamma del merchandise sarà disponibile negli stand allestiti alla Rocca Roverscai. Gli ambiti Rally Pack, che comprendono T-Shirt, Patch, Pin Badge e sacca per il casco, da indossare mentre si viaggia in sella a moto con un design unico, cromature e quel rombo di motore inconfondibile che ne hanno fatto una leggenda pari a quella dei grandi nomi della musica.