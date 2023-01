Rock sul palco del Nyx Club: i Route 77 da Hendrix a Bowie

"Contro ogni tipo di tendenza, riscopriamo insieme la storia della musica rock!". Così si presenta il concerto che giovedì (ore 21.30) animerà la serata del Nyx Club di Ancona.

Sul palco del locale saliranno infatti i Route 77, band di lunga esperienza che vanta un repertorio di cover le quali coprono il periodo d’oro del rock, gli anni Sessanta e Settanta in particolare, ma anche gli anni Ottanta. Tra i loro brani più suonati ci sono evergreen dei Cream, di Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Beatles, David Bowie, Creedence Clearwater Revival, Patti Smith, Tina Turner e Rolling Stones. I primi ad iniziare quest’avventura musicale, nei primi anni Sessanta, sono Vando Scheggia (batteria) e Massimo Mazzoni (tastiere e voce). I due musicisti formano i Solari 2000, una tra le band storiche del territorio maceratese. In seguito si unisce a loro Pierfrancesco Castiglioni (voce e chitarra) anche lui parte pulsante del mondo musicale maceratese degli anni Sessanta e Settanta. Da qualche anno si sono uniti al gruppo Federico Tiffi (chitarra solista), Massimiliano Peppoloni (basso e cori) ed Elisa Tartabini (voce solista), i quali hanno portato un’impronta più rock alla band, come dimostrano i nomi citati sopra. In ogni caso al Nyx si ascolterà grande musica. E forse qualche giovane scoprirà che non esiste solo il rap.

r. m.