"Rocville", in 30mila tra musica e solidarietà

E’ stato, con ogni probabilità, l’evento più partecipato di sempre a Castelfidardo con le sue circa 30mila persone "Rocville", il grande concerto tra musica e solidarietà che ha scaldato i cuori di tutta Italia.

Dal palco si sono avvicendati le note e le parole di grandi artisti italiani, da Saturnino a Ema Stockholma. Tutto merito di Nicola Pigini, il dj e producer noto ormai a livello nazionale che in quella frazione, San Rocchetto, ci è nato e oggi ne celebra tutta l’energia che gli ha trasmesso, in primis con il circolo di quartiere che ha offerto uno spettacolo da paura.

Dieci ore di musica, street food, in un clima di condivisione, amicizia e solidarietà. L’incasso sarà devoluto a tre realtà, "Raoul Follereau", "La Ragnatela" e la new entry "Penso positivo by Tommaso", che fanno dell’inclusione sociale una missione.

L’evento è stato selezionato tra i primi dieci finalisti dei "Dance Music Awards". "La genesi e il risultato di Rocville rimanda al forte senso di comunità di San Rocchetto e di Castelfidardo, grazie al quale si possono fare grandi cose. Che sia un punto di partenza e di insegnamento – dice Pigini -. Gli artisti stessi ne sono rimasti esterrefatti. Grande è stata la collaborazione dei volontari per far sì che tutto andasse bene. Ancora dobbiamo smaltire l’adrenalina e la gratitudine accumulati. L’arancione, quello di San Rocchetto, è stato l’unico colore di una festa che oltretutto, spero, è stata manifesto delle buone maniere".

Tanti i main sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui "Sì con te", che è solito contribuire a eventi e iniziative benefiche e che portano tanto alla comunità: "Siamo orgogliosi di aver sposato una causa tanto grande quanto è stata la riuscita di Rocville – dicono -, un evento davvero unico nel suo genere che si è fatto conoscere ovunque".

Per la solo parte di assistenza medica e sanitaria sono stati impegnate oltre 60 persone. Il servizio di ordine pubblico, diretto dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Osimo Massimiliano Fais, ha richiesto l’impiego di oltre 20 operatori tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre ad un consistente rafforzamento del personale preposto alla safety, mediante l’impiego di oltre 80 unità.

"Un vero e proprio miracolo – ha commentato il sindaco Roberto Ascani -. Gestire fino a 30mila persone nello stesso luogo lo ha reso anche l’evento più difficile da organizzare rispetto alla salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Su questo aspetto mi piace soffermarmi perché la buona riuscita di un evento del genere è soprattutto dovuta a un’eccellente progettazione della sicurezza e gli organizzatori hanno saputo mettere in campo tutto quello che era necessario".

Silvia Santini