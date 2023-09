Rogo alla Scavolini, nube di fumo nero. Operai evacuati

Un incendio è scoppiato ieri, poco dopo le 15, nello stabilimento della Scavolini, nota azienda produttrice di cucine, a Chiusa di Ginestreto, nel territorio di Montelabbate (Pesaro-Urbino). Le fiamme si sono sviluppate sul tetto del padiglione 1 del sito, dove sono in corso lavori di bitumatura e hanno divorato circa 300 o 400 metri quadrati di copertura. Verso le 16.45, il rogo è stato domato dai vigili del fuoco corsi in forze da Pesaro e Urbino: sette autobotti, un’autoscala, un carro Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologica) e un funzionario a dirigere le operazioni. Dallo stabilimento si è levata una colonna di fumo nero, visibile anche da molto lontano. La situazione è poi tornata sotto controllo e sono state avviate le operazioni bonifica. I lavoratori sono stati subito evacuati e non risulta ci siano feriti o intossicati. I danni nello stabilimento sono ancora da quantificare: oltre alla copertura del padiglione, l’acqua utilizzata per spegnere l’incendio si è infiltrata nelle strutture del tetto, penetrando all’interno.