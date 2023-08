Rogo minaccia gli anziani Incendiati i cassonetti della differenziata Paura per il "Benincasa"

Cassonetti a fuoco in piena notte, paura nella parte bassa di Capodimonte. Un atto sicuramente doloso quello che ieri notte verso le 2 ha provocato la combustione di almeno due contenitori della raccolta differenziata – nello specifico quelli di carta e plastica -. L’epicentro dell’incendio è stato in via Bagno, una traversa senza sbocco per le auto di via Podesti, dove si trova uno dei quattro lati della casa di riposo per anziani comunale ‘Benincasa’ che ospita decine di persone. Per fortuna le fiamme sono state domate prima che potessero coinvolgere l’interno della struttura. È stata una residente, svegliata dal latrato del suo cane, ad accorgersi per prima del rogo che in pochi minuti aveva aumentato la sua forza riuscendo addirittura a sciogliere il tubo del metano della casa di riposo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse. Oltre ai contenitori sciolti dal fuoco e al tubo del metano del Benincasa, ci sono stati danni al palazzo che si trova di fronte alla struttura per anziani. I sospetti ricadono addosso a un soggetto con problemi psichiatrici che quella notte, circa un’ora prima del rogo, è stato sentito aggirarsi nella zona tra via Podesti, Oberdan e Astagno. Gli inquirenti stanno cercando di recuperare le immagini di alcune telecamere per avere qualche certezza. L’unica cosa certa è che la zona in questione non è più tranquilla come un tempo e le segnalazioni di risse, disturbo della quiete pubblica, schiamazzi e così via alle forze dell’ordine sono ormai quotidiane. Soprattutto di notte la parte bassa dello storico quartiere popolare diventa preda di gruppi di giovani, così come il Carlino aveva segnalato in un servizio pochi giorni fa. Le vie strette sono piene di appartamenti di piccole metrature affittati in nero, a volte anche per il solo uso serale, a gruppi di sbandati e universitari che hanno reso la vita impossibile ai residenti da un paio di anni a questa parte. Tornando all’incendio di ieri notte, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che fosse troppo tardi, sul posto sono intervenuti gli addetti della rete gas che hanno ripristinato la rete del metano, sostituendo il tubo sciolto dal fuoco. L’ultimo atto è stato quello di Anconambiente che già ieri mattina aveva rimosso i cassonetti bruciati, pulito tutta l’area e posizionato i nuovi contenitori.