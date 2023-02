Rogo mortale, s’indaga per dolo

SENIGALLIA

di Silvia Santarelli

La Procura ha aperto un fascicolo per dolo sull’incendio divampato 34 giorni fa in via di Vittorio, da allora l’intero stabile è inagibile.

I proprietari attendono la revoca dell’ordinanza che gli consentirà di poter rientrare nelle loro abitazioni. Alcune famiglie hanno trovato ospitalità presso familiari, altri all’hotel Le Querce, la stessa struttura recettiva che aveva ospitato i terremotati nel 2016.

Secondo quanto trapelato riguardo alle indagini, al momento non ci sarebbero indagati. Il rogo è divampato in una stanza dell’appartamento di Anna Maria Casci Ceccacci, 76enne con problemi di deambulazione che, al momento del rogo si trovava sola in casa.

Proprio a causa dei suoi problemi non sarebbe riuscita a mettersi in salvo. La donna avrebbe cercato di raggiungere un’altra stanza ma il fumo ha subito invaso il corridoio e investito l’intera abitazione non lasciandole scampo. Sul posto si era precipitata un’ambulanza: il personale medico, con l’aiuto dei vigili del fuoco era riuscito a portare in salvo la donna che purtroppo è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.

Sul suo corpo era stata effettuata l’autopsia: la causa della morte era stata imputabile al monossido di carbonio respirato in attesa dei soccorsi.

La donna era abitualmente assistita da una badante e un amministratore di sostegno. I pompieri erano riusciti a domare le fiamme ma il fumo denso aveva già causato danni a due appartamenti che confinano con quello dell’anziana e reso inagibili tutti gli altri. Più di un mese fuori casa senza sapere quando si potrà rientrare nell’abitazione. Alcuni condomini si sono rivolti ad un legale per cercare di accorciare le tempistiche e poter rientrare finalmente in casa.

Un disagio enorme che sedici persone stanno affrontando da più di un mese.

Intanto la Procura sta indagando su eventuali responsabili che potrebbero aver appiccato il rogo, ma sulla vicenda c’è stretto riserbo.

Nel fascicolo della Procura c’è anche la relazione dei vigili del fuoco effettuata dopo l’intervento. In un primo momento sembrava che le fiamme fossero divampate accidentalmente, solo successivamente è spuntata l’ombra del dolo e le indagini approfondite dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, proseguono per dare un nome e un volto al responsabile dell’accaduto.

Un condominio fantasma ormai da più di un mese per i residenti che, oltre all’evacuazione a 24 ore dall’accaduto, avevano dovuto fare i conti anche con la scampata esondazione del Misa.

Ai proprietari delle abitazioni avevano consentito di prendere quanto di occorrente, l’allontanamento sembrava per un periodo breve, invece è trascorso più di un mese dal momento in cui sono stati evacuati per via dell’incendio.

Un anno prima a fare i conti con l’incendio divampato nell’appartamento di uno stabile del Rione Porto erano stati i residenti nel condominio che avevano dovuto lasciare precauzionalmente le abitazioni, ma l’allontanamento forzato era durato solo poche ore.