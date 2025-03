Rogo nella bocciofila: scatta la raccolta fondi

Dalle parole ai fatti. Parte la raccolta fondi destinata a riattivare un primo presidio per la ripresa della vita sociale e della ricostruzione dei locali del circolo di via Ravagli, a Jesi. Lo ha deciso la Giunta comunale nell’ultima seduta, in modo da sostenere la ripartenza della storica bocciofila dell’Erbarella, che era stata distrutta dall’incendio della notte tra lunedì 24 e martedì 25 febbraio scorsi.

Tutti coloro che vorranno aderire, potranno effettuare un versamento presso la tesoreria comunale di Banca Intesa Sanpaolo, con Iban IT 96 O 03069 21203 100000046003 (la O dopo il 96 è una lettera e non lo zero), specificando la causale: ‘Raccolta fondi bocciodromo di via Erbarella’. "L’iniziativa – evidenzia la Giunta in una nota –, raccoglie anche la risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale per scongiurare la chiusura di un’importante esperienza di aggregazione sociale sviluppatasi nel corso di oltre venti anni, tenuto conto inoltre che i locali erano stati individuati anche quale sede del comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire. Peraltro, all’indomani del rogo, diversi cittadini e organizzazioni locali avevano spontaneamente manifestato la volontà di contribuire al rapido ripristino ed alla ricostruzione dei locali, mediante l’erogazione di somme di denaro".

E allora ecco una misura di "crowdfunding civico", che di fatto seguirà le medesime modalità sperimentate lo scorso anno per il reperimento di risorse finalizzate alla progettazione della ristrutturazione della chiesa monumentale di San Marco. La Giunta ha, inoltre, disposto che sul sito internet del Comune, oltre a ricordare l’Iban e la causale, una sezione sia dedicata alla periodica pubblicazione di aggiornamenti in grado di informare la cittadinanza sull’andamento della raccolta fondi stessa.

In quella notte di fumo e fiamme, l’incendio aveva inghiottito tutto, arredi, manufatti e ricordi, consegnando all’indomani uno scenario di distruzione. Non era rimasta coinvolta nessuna persona, ma i danni erano parsi subito molto ingenti. Coinvolte emotivamente, invece, le tante persone che frequentavano quel luogo, punto di aggregazione soprattutto per le persone più in avanti con l’età. Il vasto rogo era stato poi domato dai vigili del fuoco, grazie alle squadre di Jesi e Arcevia. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri. Al mattino presente anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo insieme ai tecnici comunali e agli agenti di Polizia locale. Secondo le prime analisi condotte allora, non ci sarebbero stati elementi che facessero propendere l’atto doloso. L’amministrazione aveva rassicurato di volersi mettere subito al lavoro per riconsegnare alla città e al quartiere questo importante presidio di socialità.