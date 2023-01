Rogo, quattordici famiglie ancora senza casa

Restano ancora fuori casa le 14 famiglie residenti nell’immobile di via di Vittorio dove domenica è divampato un incendio in un appartamento. Nel rogo è deceduta Anna Maria Casci Ceccacci, 77enne senigalliese con problemi di deambulazione. Sul corpo della donna sarà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni. L’incendio, su cui sono ancora in corso accertamenti, si è innescato in una stanza e il fumo ha subito invaso il corridoio non lasciando scampo all’anziana che, all’arrivo del personale medico era ancora viva.

I sanitari hanno fatto il possibile, ma la 77enne è deceduta poco dopo essere arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Senigallia. Sul posto per accertamenti anche i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni. Secondo alcune testimonianze la donna era assistita da una badante che però domenica, al momento dell’accaduto non era in casa. Oltre all’appartamento interessato all’incendio, altri due sono stati dichiarati inagibili, mentre gli altri 12 sono momentaneamente inagibili a causa di condizioni igienico sanitarie.

La gran parte dei residenti (16) sono stati ospitati da familiari e amici, nei giorni scorsi, ad aggiungere disagio al disagio è stata anche la scampata esondazione del Misa.