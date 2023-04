Rogo Tubimar, due milioni Porto, acconto in bilancio

Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centrale, chiuso e approvato il bilancio del 2022. Via libera dal Comitato di gestione dell’Authority al rendiconto consuntivo approvato con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare.

Dal documento emerge il buon andamento economico dell’Adsp che ha ora competenza su sette porti fra Marche e Abruzzo dopo l’ingresso ad agosto del porto di Vasto.

Resta Ancona, tuttavia, lo scalo principale che fornisce subito un notizia importante legata ai conti. Nel 2022 è stato registrato un avanzo di cassa di 7,2 milioni di euro per la parte corrente e quasi un terzo della somma, 2,1 milioni di euro, è stato garantito dall’acconto assicurativo per l’incendio all’ ex Tubimar scoppiato in porto a metà settembre del 2020. Gli edifici carbonizzati sono ancora al loro posto e in attesa delle demolizioni per poi procedere alla ricostruzione di nuovi spazi quell’episodio ancora non chiarito sul fronte delle cause e delle responsabilità, qualcosa indietro l’ha reso.

Non è chiaro quanto abbiano invece incassato le società coinvolte in quel drammatico incendio visto l’ingente bilancio dei danni. Per quanto riguarda lo scalo dorico c’è un altro aspetto da evidenziare.

Il Comitato di gestione dell’Adsp ha approvato la domanda di concessione demaniale marittima da parte di Ferretti Group per l’area produttiva della Zipa, dove l’azienda è già operativa, con una richiesta per 20 anni, a decorrere da inizio 2023, che interessa una superficie complessiva di 39.900 metri quadrati, inclusi oltre 25 mila metri quadrati dello specchio acqueo. Una richiesta che conferma la volontà dell’impresa di investire nella cantieristica nello scalo dorico e nel miglioramento e potenziamento infrastrutturale dell’area in concessione.

La domanda di prosecuzione della concessione rafforza così il polo della nautica di lusso del porto di Ancona, strutturato su cantieri e una rete di imprese e artigiani specializzati, simbolo del made in Italy che gira il mondo, che continuano ad investire con positivi effetti sull’occupazione non solo all’interno dello scalo dorico.

Il presidente dell’Autorità di Sistema, Vincenzo Garofalo, ha commentato l’attività generale dell’ente: "Una gestione attenta e scrupolosa dell’Adsp ci ha consentito di raggiungere il risultato attestato dal bilancio di rendiconto 2022, nel pieno rispetto dei limiti di spesa annuali che la legge stabilisce. Sono soddisfatto del traguardo raggiunto, ci consente di guardare avanti con fiducia" ha detto Garofalo.

