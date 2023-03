Rom tentano un’estorsione a un pentito di ’ndrangheta: a processo

Compra un’auto da una coppia ma dopo i primi pagamenti il prezzo sarebbe lievitato e per avere il saldo moglie e marito avrebbero iniziato a minacciarlo pesantemente. "Se non hai i soldi venditi l’oro o peggio per te", gli avrebbero detto, presentandosi sotto casa sua quasi giornalmente per farsi dare il denaro. Vittima della coppia un collaboratore di giustizia, pentito della ‘Ndrangheta, costretto poi a cambiare città perché la sua posizione stava venendo a galla. In una delle minacce che moglie e marito gli avrebbero rivolto c’è stata anche questa: "Pezzo di m. ti facciamo fare la fine di tuo padre", alludendo evidentemente ad episodi pregressi della sua vita legati alla criminalità organizzata. L’uomo, poco più che 30enne, ieri ha testimoniato al tribunale di Ancona, in forma protetta, con un paravento per proteggere il suo volto, dove è in corso un processo per estorsione a carico di una coppia di falconaresi: lui 42enne, di origine rom, e lei 40enne. Davanti al giudice Carlo Cimini la vittima, che per motivi di sicurezza si faceva chiamare con un altro nome durante la sua permanenza a Falconara con la sua famiglia, ha riferito delle minacce subite in un periodo compreso tra aprile e giugno 2017 quando poi il servizio di protezione gli ha fatto lasciare la città. "Per avere i soldi mi faceva venire a prendere dalla moglie – ha raccontato il pentito – io ho sbagliato perché già dall’inizio avrei dovuto dire di no e rivolgermi ai carabinieri". La vittima avrebbe conosciuto la coppia per lavoro. Faceva l’idraulico e aveva fatto in casa loro degli interventi. In quell’ambito si erano accordati per l’acquisto di una Mitsubishi usata, del valore di 2.500 euro, per la quale moglie e marito si erano fatti da intermediari. I patti sarebbero stati che il pentito avrebbe pagato in due rate. Fatta la prima, di 1.500 euro, avrebbe tardato il saldo. Questo avrebbe portato la coppia a chiedere un prezzo più alto che il 30enne non voleva pagare. Così sarebbero iniziate le minacce "a me e a tutta la mia famiglia" ha sostenuto in aula la parte offesa. Di diverso avviso gli imputati, difesi dagli avvocati Davide Toccaceli e Maila Catani, che negano l’estorsione. Tra i tre ci sarebbe stata anche amicizia tanto che la vittima era andata anche ad un compleanno della loro figlia.

Marina Verdenelli