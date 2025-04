Roma City-Ancona: Sfida Cruciale per la Salvezza all'Athletic Center di Riano

E’ già vigilia di Roma City-Ancona, la partita che andrà in scena domani all’Athletic Center di Riano, comune dell’area metropolitana di Roma. I romani sono invischiati nella zona playout, al quindicesimo posto in classifica, la quota salvezza al momento dista 3 lunghezze, 2 punti quella della retrocessione diretta. E’ la parte più calda della classifica, quella in cui l’Isernia ha infilato due vittorie consecutive, quella in cui il Notaresco ha perso, domenica scorsa, dopo cinque vittorie e sette risultati utili consecutivi. Questo per spiegare quanto i romani, reduci dal ko di Fossombrone, abbiano urgenza di punti. Nel 2025 il Roma City ha vinto due volte: a Sora e in casa contro l’Atletico Ascoli, conquistando 12 punti in altrettante partite. Nelle stesse 12 giornate l’Ancona di punti ne ha conquistati 11, dunque uno in meno degli avversari di domani, un chiaro segnale di quanto il girone di ritorno sia più difficile per quelle squadre che, come l’Ancona, con il passare delle partite e delle giornate hanno sempre meno da chiedere al campionato.

Però l’Ancona non ha ancora la certezza della salvezza con il beneficio dell’aritmetica e le ultime partite hanno complicato la classifica dei dorici che avrebbero bisogno assolutamente di tornare al successo, non solo perché manca dallo scorso 26 gennaio – derby con la Vigor – ma anche perché raggiungendo quota 43 punti potrebbero guardare con maggiore serenità alle ultime quattro partite della stagione. Non è un buon momento, per i biancorossi, che però a Riano avranno l’obbligo di provare a tornare al successo con tutte le loro forze, per non gettare via in queste ultime giornate quanto di buono fatto durante tutto l’anno, ma anche per la tifoseria, che sarà comunque presente a sostenerli: una settantina i biglietti venduti fino a ieri.

Massimo Gadda ha tutti a disposizione, non al meglio Martiniello, Gianelli e Boccardi, ma intanto è tornato disponibile dopo la squalifica Magnanini e la squadra si prepara ad affrontare la partita finalmente al completo. La formazione iniziale potrebbe essere quella "tipo" cioè con Rovinelli, Codromaz e Magnanini davanti a Laukzemis, a centrocampo esterni Pecci e Marino (o Bugari), interni Alluci e Useini, con Gulinatti in regia, più avanti Martiniello e Varriale. Dirigerà l’incontro l’arbitro Vittorio Palma di Napoli. Insieme a lui gli assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Alfonso Rocco di Castellammare di Stabia.

Giuseppe Poli